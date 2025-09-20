Metrorex, conflict cu Alstom. Războiul contractelor de metrou reîncepe cu pierderi și garanții

Metrorex a intrat din nou într-un conflict deschis cu Alstom, după ce compania de stat a executat o scrisoare de garanție în valoare de 10 milioane euro, ca răspuns la cererile de plată ale francezilor pentru mentenanța parcului de trenuri, potrivit clubferoviar.ro.

Conflictul Metrorex-Alstom a apărut din cauza neplății serviciilor de mentenanță efectuate de Alstom la parcul rulant al companiei de transport subteran. Conform surselor neoficiale, datoria Metrorex către Alstom a depășit 50 milioane euro, iar francezii au pus poprire pe conturile companiei de stat pentru o sumă de 25 milioane euro.

În replică, directorul general al Metrorex, Mariana Miclăuș, a dispus executarea unei scrisori de garanție aferente contractului de livrare a 13 trenuri, în valoare de 10 milioane euro.

Termenii contractuali prevăd că, în cazul întârzierilor de livrare, furnizorul trebuie să plătească penalități. Totuși, Metrorex nu și-a achitat obligațiile rezultate din contractul de mentenanță, ceea ce face ca executarea garanției să fie percepută drept controversată. În depourile Metrorex se află deja 12 din cele 13 trenuri care ar fi trebuit livrate conform contractului.

În vară, un conflict similar părea să se fi rezolvat prin medierea ministerului Transporturilor. Atunci, Alstom a renunțat să ceară executarea datoriilor de peste 240 milioane lei aferente mentenanței din 2021, subliniind că orice executare a garanției ar fi „total neproductivă” și ar putea transforma proiectul într-unul nefezabil din punct de vedere financiar și comercial.

Executarea garanției de bună execuție este considerată de francezi complet ineficientă și ar putea transforma proiectul într-unul imposibil din punct de vedere financiar. Legea prevede că autoritatea contractantă poate valorifica garanția atunci când prestatorul nu își respectă obligațiile contractuale, fie că este vorba de termene, cantitate sau calitate.

Compania avertizează că, în cazul în care garanția ar fi totuși pusă în aplicare, ar fi forțată să recurgă la toate măsurile legale disponibile și să suspende discuțiile privind ajustarea condițiilor comerciale, ceea ce ar putea duce la perturbări ale traficului de metrou din București.