Ministrul Transporturilor, promisiuni legate de drumul expres Bacău-Piatra Neamț

CNIR a lansat licitația pentru serviciile de consultanță privind drumul expres Bacău-Piatra Neamț. Proiectul vizează construirea unei rute care să înlocuiască actualul „drum al morții din Moldova”, spune Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Conform planului, acesta va fi legat de Autostrada Moldovei.

„Lucrările privind infrastructura rutieră din Neamț și Moldova se mișcă!”, a scris el pe Facebook.

Potrivit ministrului, documentația licitației va fi publicată în SEAP după ce va fi aprobată de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.

„Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț face un pas înainte. Lansăm licitația pentru serviciile de consultanță, necesare pentru ca proiectul să fie urmărit și implementat ca la carte. Ce înseamnă asta? Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”, afirmă Ciprian Șerban.

Drumul expres, așteptat nu doar de locuitorii județelor Neamț și Bacău, ci și de întreaga regiune, va avea o lungime de 51 de kilometri și va include șase noduri.

Pe lângă infrastructura modernă, proiectul va crea și noi locuri de muncă, estimările indicând că aproximativ 2.000 de persoane vor fi implicate pe durata construcției, potrivit reprezentanților CNIR.

Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț, care va conecta municipiul Piatra Neamț la Autostrada Moldovei A7, reprezintă o investiție de peste 6 miliarde de lei. Cele șapte oferte depuse pentru contractul de proiectare și execuție se află în faza finală de evaluare, conform CNIR.

„Vorbim despre o investiție de peste șase miliarde lei, finanțată din bani europeni, care va lega Piatra Neamț de Autostrada Moldovei (A7). Este un proiect uriaș, așteptat de toți cei din Neamț, Bacău și din toată regiunea”, adaugă ministrul.

Deși pe scena politică au existat numeroase tensiuni legate proiectele începute pe plan local, ministru Transporturilor susține că șantierele sunt trecute ca „priorități zero” pe agenda sa.

„Ca nemțean, mă bucur să văd că drumul pe care îl așteptăm de atâția ani prinde viață. Mergem înainte pas cu pas, până la șantier și, mai apoi, până la inaugurare. Iar toate acestea în mod transparent. Toate șantierele sunt priorități zero pentru agenda mea, iar fiecare evoluție pentru fiecare obiectiv o să o facem publică”, a mai spus el.