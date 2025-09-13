Noul mers al trenurilor 2025-2026. CFR Călători schimbă programul mai multor rute

Noul mers al trenurilor pentru perioada 2025-2026 va fi valabil începând cu 14 decembrie, iar informațiile din spațiul public privind durata călătoriilor fac parte dintr-un proiect care nu a fost încă aprobat, potrivit Club Feroviar.

Odată cu noul mers al trenurilor, unele dintre cele mai circulate rute, inclusiv cele spre mare, ar putea avea modificări. Trenul IR 1583, care acum parcurge ruta București Nord-Constanța în 2 ore și 29 de minute, va fi înlocuit din 14 decembrie de IR 1581, care va face același traseu în 2 ore și 16 minute.

Schimbări similare apar și pentru alte garnituri: IR 1583 va prelua traseul actualului IR 1585, reducând durata călătoriei de la 2 ore și 27 de minute la 2 ore și 18 minute.

La întoarcere, pe ruta Constanța-București Nord, IR 1582 va parcurge traseul în 2 ore și 21 de minute, cu nouă minute mai puțin decât IR 1580. De asemenea, IR 1584 va ajunge la București în 2 ore și 21 de minute, față de 2 ore și 30 de minute în prezent.

Pe ruta București Nord-Galați, vor apărea mici reduceri de timp. IR 1571 va parcurge traseul în 3 ore și 49 de minute, cu un minut mai rapid, iar IR 1573 va ajunge în 3 ore și 50 de minute, față de 4 ore și 2 minute în prezent.

La întoarcere, IR 1572 va dura un minut în plus, ajungând în 3 ore și 44 de minute, în timp ce IR 1574 va reduce timpul de călătorie cu 13 minute, până la 3 ore și 42 de minute față de 3 ore și 55 în programul actual.

Pe ruta București Nord-Craiova vor fi introduse trei perechi de trenuri Interregio cu rame Alstom Coradia Stream, unele înlocuind trenuri Regio Expres existente. Programul noilor trenuri nu va fi complet de la început, deoarece nu toate vor circula imediat cu noile rame electrice; acestea vor fi puse în funcțiune pe măsură ce sosesc și sunt recepționate de CFR Călători.

La dus, trenurile vor circula astfel:

IR 16011 va pleca din București Nord la 6:32 și va ajunge la Craiova la 10:59, parcurgând traseul în 4 ore și 27 de minute;

IR 16013 va pleca la 7:59 și va ajunge la 11:50, cu o durată de 3 ore și 51 de minute;

IR 16015 (actualul 9911) va pleca la 19:34 și va ajunge la 23:40, reducând timpul de călătorie de la 4 ore și 24 de minute la 4 ore și 6 minute.

La întoarcere, trenurile vor circula astfel:

IR 16012 va pleca din Craiova la 3:16 și va ajunge la București Nord la 7:14, parcurgând traseul în 3 ore și 58 de minute;

IR 16014 va pleca la 14:32 și va ajunge la 18:38, cu o durată de 4 ore și 6 minute;

IR 16016 (actualul 9918) va pleca la 16:45 și va ajunge la 20:54, reducând timpul de călătorie de la 4 ore și 34 de minute la 4 ore și 9 minute.

Pe ruta Valea Prahovei, modificările vor fi minore. Trenul RE 3003 va parcurge traseul București Nord-Brașov în 2 ore și 46 de minute, față de 2 ore și 57 de minute în prezent, iar RE 3002 va ajunge din Brașov la București Nord în 2 ore și 47 de minute, comparativ cu 2 ore și 49 de minute acum.

Pe ruta București-Pitești, unde se desfășoară lucrări de reînnoire a căii ferate, durata călătoriei rămâne aproape neschimbată. Trenul RE 9201 va ajunge din București Nord la Pitești în 1 oră și 59 de minute, față de 2 ore și 4 minute în prezent, iar perechea sa, RE 9200, va parcurge traseul Pitești–București în 1 oră și 58 de minute, comparativ cu 1 oră și 53 de minute acum.

Pe ruta București-Buzău, trenul RE 5003 va parcurge traseul într-o oră și 55 de minute, față de 2 ore și 2 minute în prezent. La întoarcere, RE 5002 va ajunge din Buzău la București Nord în 1 oră și 47 de minute, comparativ cu 2 ore și 5 minute acum.

Pe ruta Sibiu-Craiova, trenul RE 2012 va parcurge traseul în 5 ore și 8 minute, față de 5 ore și 49 de minute în prezent. La întoarcere, RE 2016 va ajunge în 5 ore și 17 minute, cu un minut mai puțin decât în actualul grafic de circulație.