Apartamente la mare, la 10.000 de euro bucata. Cum e posibil

Două apartamente din județul Constanța, aflate în apropierea plajei, au fost scoase la licitație publică, împreună, la un preț total de 20.000 de euro. Potrivit unui anunț publicat pe 28 august 2025, „vânzarea se va face având la baza principiul «văzut-plăcut», fără asigurarea din partea administratorului judiciar asupra eventualelor vicii ascunse sau împotriva evicțiunii”, se precizează în document citat de Ziarul Amprenta.

Imobilele sunt amplasate în cadrul complexului Blaxy Resort din localitatea 23 August, județul Constanța, și aparțin societății SC Redis Market SRL, aflată în procedură de insolvență. Administratorul judiciar desemnat, ROVIGO S.P.R.L., a anunțat scoaterea la vânzare a cotelor părți din cele două apartamente prin negociere directă, la suma totală de 20.000 de euro, la care se poate adăuga TVA, în funcție de legislația fiscală aplicabilă la momentul semnării contractului de vânzare în formă autentică.

Vânzarea se face în bloc, iar în cazul în care mai mulți ofertanți propun același preț, adjudecatar va fi cel care acceptă să achite suma în termenul cel mai scurt.

Este vorba despre apartamentul nr. 905, care are o suprafață utilă de 23,41 mp și una totală de 28,02 mp, și despre apartamentul nr. 906, cu o suprafață utilă de 23,59 mp și totală de 28,20 mp. Firma executată deține dreptul de proprietate periodică asupra celor două imobile.

Concret, pachetul scos la licitație constă în: – „Cota parte 2/52 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 905, cota parte ce corespunde utilizării/folosinței exclusive a imobilului în săptămânile 32 și 33 ale fiecărui an.” – „Cota parte 2/52 din dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 906, cota parte ce corespunde utilizării/folosinței exclusive a imobilului în săptămânile 32 și 33 ale fiecărui an.”

Aceste cote oferă cumpărătorilor acces anual, timp de două săptămâni, la apartamentele menționate.

Ansamblul Blaxy Premium Resort & Hotel SA, dezvoltat începând cu anul 2014 de investitori turci, include șapte clădiri rezidențiale cu aproximativ 900 de apartamente de tip studio, precum și un hotel cu facilități specifice unui resort de lux. Complexul este amplasat în zona stațiunilor Olimp și Neptun, pe teritoriul localității 23 August, fiind conceput ca un proiect modern pe litoralul românesc.

Cele două apartamente aflate acum la vânzare fac parte din acest ansamblu, cunoscut pentru poziționarea sa la malul mării și pentru facilitățile de tip turistic puse la dispoziția proprietarilor și vizitatorilor.