Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor







Persoanele care au plătit integral sau au dat avansuri pentru apartamente în clădiri din proiecte imobiliare care nu au fost construite deloc sa au rămas nefinalizate din cauza insolvenței dezvoltatorului vor putea să-și recupereze mai ușor sumele plătite, anunță avocatul Silviu Munteanu de la Munteanu Law, care au exlicat felul în care două instanțe din România au dat sentințe în astfel de spețe.

Avocații au explicat în ce fel au fost clarificate în justiție procedurile de insolvenţă în sectorul imobiliar, în favoarea promitenţilor-cumpărători. Instanţele din Bucureşti şi Iaşi au stabilit că sumele achitate drept avans trebuie înregistrate corect la masa credală, conferind astfel beneficiarilor dreptul de a participa la vot şi de a influenţa deciziile din cadrul procedurii, au mai spus avocații.

Procedurile de insolvenţă rămân complexe și prezintă riscuri pentru creditori. În cazul dezvoltatorilor imobiliari, promitenţii-cumpărători se află adesea într-o situaţie dificilă. Creanţele rezultate din antecontracte sunt frecvent înscrise sub condiţie suspensivă, limitând dreptul de vot al acestora.

Curţile de Apel Bucureşti și Iaşi au validat contestaţiile, confirmând că sumele achitate trebuie înregistrate ca simple sau sub condiţie rezolutorie. Astfel, promitenţii-cumpărători obţin dreptul de a participa efectiv la deciziile privind măsurile de recuperare a creanţelor.

Deciziile instanţelor au efect imediat asupra procedurilor de insolvenţă. Creditorii pot vota în cadrul adunărilor creditorilor și pot influenţa modul de administrare a creanţelor. Argumentele avocaților de la Munteanu Law Office au fost preluate și în alte dosare, consolidând practici similare în sector.

Această clarificare facilitează tratamentul avansurilor plătite pentru locuinţeîn construcţie și măreşte șansele promitenţilor-cumpărători de a-şi recupera banii. Profesioniştii în insolvenţă consideră aceste soluţii ca un precedent semnificativ pentru protecţia drepturilor creditorilor.

Promitenţii-vânzători trebuie să rămână atenţi pe întreaga durată a procedurii. Drepturile conferite de legislaţia insolvenţei devin astfel aplicabile, sporind şansele de recuperare a creanţelor.

Instanţele au confirmat argumentele juridice prezentate în contestaţiile la tabelul preliminar, stabilind că sumele plătite de promitenţii-cumpărători drept avans trebuie înregistrate de administratorul judiciar ca fiind simple sau sub condiţie rezolutorie.