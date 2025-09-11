Justitie

Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor

Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilorBlocuri. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Persoanele care au plătit integral sau au dat avansuri pentru apartamente în clădiri din proiecte imobiliare care nu au fost construite deloc sa au rămas nefinalizate din cauza insolvenței dezvoltatorului vor putea să-și recupereze mai ușor sumele plătite, anunță avocatul Silviu Munteanu de la Munteanu Law, care au exlicat felul în care două instanțe din România au dat sentințe în astfel de spețe.

Avocații au explicat în ce fel au fost clarificate în justiție procedurile de insolvenţă în sectorul imobiliar, în favoarea promitenţilor-cumpărători. Instanţele din Bucureşti şi Iaşi au stabilit că sumele achitate drept avans trebuie înregistrate corect la masa credală, conferind astfel beneficiarilor dreptul de a participa la vot şi de a influenţa deciziile din cadrul procedurii, au mai spus avocații.

Insolvenţa și drepturile promitenţilor-cumpărători

Procedurile de insolvenţă rămân complexe și prezintă riscuri pentru creditori. În cazul dezvoltatorilor imobiliari, promitenţii-cumpărători se află adesea într-o situaţie dificilă. Creanţele rezultate din antecontracte sunt frecvent înscrise sub condiţie suspensivă, limitând dreptul de vot al acestora.

Curţile de Apel Bucureşti și Iaşi au validat contestaţiile, confirmând că sumele achitate trebuie înregistrate ca simple sau sub condiţie rezolutorie. Astfel, promitenţii-cumpărători obţin dreptul de a participa efectiv la deciziile privind măsurile de recuperare a creanţelor.

Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe vieți. Update
Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe vieți. Update
Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc
Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc

Impactul deciziei instanțelor

Deciziile instanţelor au efect imediat asupra procedurilor de insolvenţă. Creditorii pot vota în cadrul adunărilor creditorilor și pot influenţa modul de administrare a creanţelor. Argumentele avocaților de la Munteanu Law Office au fost preluate și în alte dosare, consolidând practici similare în sector.

Judecători

Sursa foto: Arhiva EVZ

Această clarificare facilitează tratamentul avansurilor plătite pentru locuinţeîn construcţie și măreşte șansele promitenţilor-cumpărători de a-şi recupera banii. Profesioniştii în insolvenţă consideră aceste soluţii ca un precedent semnificativ pentru protecţia drepturilor creditorilor.

Insolvenţă și soluţii juridice inovatoare oferite de avocați

Schimbarea clarifică modul în care se tratează avansurile plătite pentru locuinţe în construcţie. În plus, mărește șansele promitenţilor-cumpărători de a-şi recupera banii. Clienţii beneficiază astfel de reprezentare de înaltă calitate în cazuri de insolvenţă și drept imobiliar.

Promitenţii-vânzători trebuie să rămână atenţi pe întreaga durată a procedurii. Drepturile conferite de legislaţia insolvenţei devin astfel aplicabile, sporind şansele de recuperare a creanţelor.

Instanţele au confirmat argumentele juridice prezentate în contestaţiile la tabelul preliminar, stabilind că sumele plătite de promitenţii-cumpărători drept avans trebuie înregistrate de administratorul judiciar ca fiind simple sau sub condiţie rezolutorie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:23 - Experimentul unor cercetători, rupt din filmele SF: Au readus o particulă la starea sa inițială
07:17 - Activistul conservator Charlie Kirk, asasinat în Utah. Trump: Violența politică a stângii radicale a luat prea multe ...
07:14 - Lidia Buble, bătută în plină stradă: Încă îmi revin din șoc
07:03 - Vești bune pentru victimele țepelor imobiliare. Deciziile instanțelor îi ajută la recuperarea banilor
06:54 - Cei mai bogați actori în 2025. Ce averi impresionante au strâns
06:45 - De unde puteți cumpăra legume ieftine. Topul piețelor cu prețuri accesibile

Proiecte speciale