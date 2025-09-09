Laura Vicol, criticată după ce și-a făcut un tatuaj în timp ce este anchetată în dosarul Nordis

După ce Laura Vicol și-a arătat tatuajul pe Instagram, internauții au reacționat imediat. Aceștia i-au scris numeroase comentarii critice sau ironice fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Comentariile de pe rețelele sociale au fost extrem de critice la adresa tatuajului Laurei Vicol: „Are tupeu doamna!”, „Sigla Nordis i se potrivea mai bine”, „Vulpea cea șireată” sau „Mie mi-ar fi rușine să ies în public! V-ați îmbogățit pe spinarea românilor! Nu ți-e frică de Dumnezeu???”.

Alți utilizatori au făcut remarci ironice sau acide, precum: „Tatuajul vă prinde bine la pușcărie. La mulți ani cu executare”, „Da… vulpiță, că e șmecheră… a înșelat atâția oameni” sau „Ce tatuaj de tirist și-a făcut (fosta) șefă a comisiei juridice”.

La începutul acestui an, Laura Vicol a petrecut 10 zile în detenție, după ce a fost reținută de DIICOT în cadrul anchetei privind dosarul Nordis. Avocata a ajuns în atenția autorităților în urma suspiciunilor de implicare în activități ilegale legate de acest caz.

Conform investigației, mai multe persoane implicate în acest grup ar fi obținut bani pe apartamente vândute în mod fraudulos către mai mulți cumpărători simultan, fără ca aceștia să primească imobilele sau sumele înapoi. Laura Vicol este anchetată pentru delapidare, evaziune fiscală și înșelăciune, alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă, și alte persoane, deși avocata susține că acuzațiile împotriva lor ar fi nefondate.