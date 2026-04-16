Moș Crăciun escroc. Un organizator SantaCon, acuzat că a deturnat donații pentru cheltuieli personale

Un organizator asociat cu evenimentul anual SantaCon este acuzat de autoritățile federale americane (FBI) că ar fi folosit fonduri colectate din donații pentru cheltuieli personale, inclusiv plata unei chirii de lux în Manhattan, potrivit procurorilor citați de presa internațională, potrivit FoxNews.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, suspectul ar fi direcționat sume semnificative din donațiile strânse în contextul evenimentului SantaCon către uz personal. Printre cheltuielile identificate se numără și aproximativ 124.000 de dolari alocați pentru închirierea unui apartament de lux în Manhattan.

Cazul a fost detaliat într-un comunicat oficial al procurorilor federali din New York.

Procurorul federal Jay Clayton a declarat că suspectul „a profitat de spiritul generos al sărbătorilor al newyorkezilor pentru a-și finanța stilul de viață prin cheltuieli personale, mari și mici”.

Declarația, subliniază gravitatea acuzațiilor:

„Indiferent cum încerci să o prezinți, frauda rămâne fraudă. Suntem hotărâți să protejăm newyorkezii de cei care exploatează entuziasmul și generozitatea lor.”

Ancheta indică faptul că fondurile proveneau din donații colectate în cadrul SantaCon, un eveniment anual cunoscut pentru participarea a mii de persoane costumate în Moș Crăciun, care includ și componente caritabile.

Bad Santa. Organizer of SantaCon bar crawl charged with allegedly stealing over $1 million from the charityhttps://t.co/cCJFFDC7I2 pic.twitter.com/ULQgqhdxIB — AFP News Agency (@AFP) April 16, 2026

Potrivit documentelor judiciare, suspectul ar fi redirecționat aceste fonduri către diverse cheltuieli personale, inclusiv locuință, în loc să le utilizeze în scopurile declarate.

Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare federală, conform legislației americane privind frauda financiară.

În documentele instanței nu a fost încă identificat un avocat desemnat pentru apărare, iar procedurile judiciare sunt în desfășurare.

Organizatorii SantaCon nu au oferit un punct de vedere imediat după apariția acuzațiilor, potrivit presei americane. Evenimentul, desfășurat anual în mai multe orașe din lume, inclusiv în New York, atrage atenția prin caracterul său festiv, dar și prin componentele de strângere de fonduri pentru cauze caritabile.

Cazul scoate în evidență riscurile asociate gestionării fondurilor în cadrul evenimentelor caritabile, în special atunci când transparența și mecanismele de control sunt limitate.

Autoritățile americane au subliniat în repetate rânduri importanța verificării organizațiilor înainte de a face donații.