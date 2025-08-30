Social Ministrul Justiției le cere păgubiților Nordis să aibă încredere în Justiție







Ministrul Justiției, Radu Marinescu, le-a transmis sutelor de păgubiți din dosarul Nordis să aibă încredere în Justiție. „Mesajul meu către cetăţeni este să aibă încredere în sistemul de justiţie. Mesajul meu către sistemul de justiţie este să fie prompt, eficace, în condiţii de obiectivitate şi de imparţialitate pentru a livra justiţia către cetăţeni ca serviciu public”, a spus acesta, în emisiunea „Insider Politic”, difuzată sâmbătă la Prima TV.

Întrebat în emisiunea „Insider Politic” ce mesaj are pentru persoanele păgubite din dosarul Nordis, ministrul Justiţiei a declarat că cetăţenii trebuie să aibă încredere în sistemul de justiţie.

Marinescu a explicat că, încă de la începutul mandatului, a preferat să nu comenteze cauze individuale și decizii luate de procurori sau instanțe, menționând că nu poate comenta hotărârile unui judecător.

În timpul emisunii, el a afirmat că „ambii participanţi la procesul penal” au drepturi și libertăți care trebuie respectate. El a adăugat că, dacă independența magistratului este invocată atunci când se discută despre pensii mai mari sau mai mici, această independență trebuie însoțită de o responsabilitate pe măsură. „Dacă vrei independenţă, eşti independent, nu vine ministrul Justiţiei să-ţi spună: fă aşa sau fă aşa”, a mai spus el.

Radu Marinescu a declarat, de asemenea, că pensiile speciale acordate judecătorilor nu reprezintă privilegii, ci „condiții decente”, raportate la responsabilitatea socială pe care o presupune funcția de magistrat.

„Nu le-aş numi privilegii, le-aş numi nişte condiţii decente care să fie în relaţie cu responsabilitatea ta socială. Ele devin privilegii atunci când tu te bucuri de ele fără să oferi ceea ce este corespunzător pentru ceea ce ţi s-a oferit. Şi atunci mesajul meu acesta este către cetăţeni: aveţi încredere în Justiţie”, a mai adăugat acesta.

Săptămâna trecută, judecătoarea Florina Rizescu de la Curtea de Apel București a dispus ridicarea sechestrului de aproape 90 de milioane de euro instituit de procurori asupra bunurilor patronilor Nordis, Vladimir Ciorbă și Florin Alexandru Poștoacă, precum și asupra directoarei juridice Camelia Bîndiu și a companiei-mamă, Nordis Management.

În urma acestei decizii, au fost scoase de sub sechestru hotelul Nordis Mamaia, câteva sute de apartamente, terenuri și locuri de parcare. După hotărârea instanței, procurorii DIICOT au reinstituit sechestrul pe toate apartamentele și terenurile firmelor Nordis Management și Nordis Mamaia, după ce au fost depuse peste 200 de plângeri penale.