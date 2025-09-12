Google Maps simplifică modul de navigare. Șoferii vor primi indicații pe ecranul blocat

Google Maps pregătește o actualizare majoră, prin care indicațiile de traseu vor putea fi afișate direct pe ecranul de blocare al telefoanelor. „Informațiile din ghidajul rutier vor putea fi afișate direct pe ecranul de blocare, printr-un sistem de notificări în timp real, astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să deblocheze device-ul ca să vadă următoarea direcție sau ora estimată de sosire”, notează Playtech. Noua funcționalitate este în prezent în fază de testare și folosește un mecanism ce utilizează notificările Android pentru a afișa datele necesare în partea superioară a ecranului.

Față de opțiunile disponibile până acum, care se bazau pe alerte audio sau vibrații, sistemul testat de Google permite vizualizarea clară a indicațiilor chiar și atunci când rulează alte aplicații. Noua funcție este destinată celor care se deplasează frecvent pe jos, cu bicicleta sau la volan și nu pot verifica constant telefonul.

Anterior, Google Maps necesita ca utilizatorul să aibă ecranul activ sau să revină manual în aplicație după alte notificări pentru a putea vedea instrucțiunile. Cu această modificare, indicațiile sunt prezentate direct pe ecran, sub formă de mini-icoane și cartonașe, plasate lângă indicatorii de baterie, semnal Wi-Fi și conexiune de date. Utilizatorii vor putea consulta direcția, distanța rămasă și timpul estimat până la destinație, având inclusiv un buton pentru încheierea navigării.

Funcționalitatea este momentan disponibilă pentru un grup restrâns de utilizatori din programul Android 16 QPR 2 Beta, care primesc deja aceste alerte vizuale. Feedbackul inițial este pozitiv, mulți apreciind faptul că pot urmări traseul fără să fie obligați să deblocheze telefonul sau să întrerupă alte aplicații în timpul utilizării.

Google nu a anunțat oficial data lansării globale, dar potrivit unor surse apropiate companiei, noua opțiune ar putea fi disponibilă până la sfârșitul lui decembrie 2025, dacă testarea decurge fără probleme. Totuși, lansarea depinde și de compatibilitatea cu diferite modele de telefoane Android, aspect la care dezvoltatorii lucrează în prezent.

Odată cu implementarea acestei funcții, Google Maps își consolidează rolul de aplicație de navigare esențială pentru milioane de utilizatori din întreaga lume. Noua metodă de afișare a indicațiilor răspunde unei nevoi reale, mai ales în cazul celor care preferă să utilizeze ghidajul vizual în locul alertelor sonore. În plus, posibilitatea de a accesa informații esențiale fără a atinge telefonul ar putea contribui la reducerea riscurilor în trafic și la o experiență mai comodă pentru șoferi.