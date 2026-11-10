Politica

Nicușor Dan, conferință de presă la Cotroceni despre provocările ultimelor luni și prioritățile următoarei perioade.

Nicușor Dan, conferință de presă la Cotroceni despre provocările ultimelor luni și prioritățile următoarei perioade.Nicusor Dan / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, va susține marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni, în care a anunțat că va aborda principalele provocări din ultimele luni și prioritățile pentru perioada următoare. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului, printr-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Ce vrea să ne spună Nicușor Dan

Potrivit mesajului transmis de președinte, conferința va fi dedicată unei prezentări deschise a evoluțiilor din ultimele luni și a direcțiilor pe care administrația prezidențială le are în vedere pentru perioada următoare.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00 la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriţi”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului nu a detaliat în anunț temele concrete care vor fi abordate și nici subiectele asupra cărora va insista în cadrul întâlnirii cu jurnaliștii.

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Nicușor Dan va face bilanțul ultimelor luni

Mesajul indică însă faptul că președintele își propune să prezinte atât bilanțul provocărilor din perioada recentă, cât și prioritățile pe care le consideră importante în etapa următoare.

Cotroceni

Cotroceni. Sursa foto: INQUAM

Conferința de presă este programată la Palatul Cotroceni, sediul Administrației Prezidențiale, și va putea fi urmărită de cei interesați, potrivit invitației publicate de Nicușor Dan pe rețelele sociale.

Președintele n-a mai făcut o conferință de presă din aprilie

Ultima conferință de presă susținută de președintele Nicușor Dan a avut loc în luna aprilie. La acel moment, șeful statului a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor din Justiție.

Noua întâlnire cu presa are loc după mai multe luni în care președintele nu a mai organizat o conferință de presă, iar anunțul de marți oferă ocazia unei prezentări publice a priorităților sale pentru perioada următoare.

Conferința este programată să înceapă la ora 19:00, marți, 10 noiembrie, la Palatul Cotroceni.

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