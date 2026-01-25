„365 buttons”: Trendul TikTok care marchează începutul anului 2026

Anul 2026 a început cu un fenomen viral pe platforma TikTok, cunoscut sub numele de „365 buttons”. Trendul a apărut inițial ca o metodă simplă de organizare a timpului, dar a evoluat rapid într-un manifest despre autonomie personală și despre modul în care oamenii aleg să acționeze fără a oferi explicații. Conform Euronews, fenomenul a atras atenția internauților din întreaga lume, devenind un subiect central în cultura pop online.

Trendul „365 buttons” a fost lansat de Tamara, o creatoare de conținut activă pe TikTok. Într-un videoclip publicat la începutul anului, aceasta a prezentat rezoluția sa pentru 2026: să strângă câte un nasture în fiecare zi, pentru a marca trecerea timpului și a fi mai conștientă de experiențele zilnice.

Potrivit materialului Euronews, ideea inițială a fost „simbolică și simplă”, însă a stârnit curiozitatea publicului. Mulți urmăritori s-au întrebat ce va face Tamara cu nasturii și dacă aceștia vor fi purtați, depozitați sau colecționați într-un recipient special. Răspunsurile vagi oferite de aceasta au alimentat discuțiile online.

Un moment decisiv în viralizarea trendului a fost atunci când Tamara, iritată de numărul mare de întrebări primite, a declarat:

„Are sens doar pentru mine și nu simt nevoia să explic nimănui.”

Această frază a devenit rapid un slogan asociat trendului, subliniind ideea că anumite acțiuni pot fi realizate exclusiv pentru satisfacția personală, fără a căuta validarea altora.

Trendul a fost preluat rapid de comunitățile online și a început să se extindă dincolo de TikTok. Pe platforma Tumblr, anul 2026 a fost numit „anul celor 365 de nasturi”, potrivit relatărilor din media internațională.

Mai mult, branduri și instituții au reacționat la viralitatea fenomenului. De exemplu, Empire State Building a afișat public motto-ul asociat trendului, iar echipa de fotbal american Philadelphia Eagles a distribuit un videoclip cu o cutie plină de nasturi.

În domeniul muzical, o trupă indie a lansat o piesă inspirată din interacțiunile online ale Tamarei.

Aceste reacții au contribuit la transformarea unei idei personale într-un simbol colectiv, cu multiple interpretări și adaptări vizuale și culturale.

Trendul „365 buttons” a fost asociat de utilizatori cu estetica „brat”, popularizată de artista Charli XCX. Fraza Tamarei a fost reinterpretată vizual în stilul grafic al copertei albumului său, ceea ce a consolidat legătura trendului cu cultura pop actuală.

Potrivit analizelor postărilor de pe rețelele sociale, conceptul a ajuns să transmită idei mai profunde despre libertatea personală și acceptarea faptului că nu toate acțiunile necesită o explicație publică.

De asemenea, trendul pune accent pe atenția acordată trecerii timpului și fragilității acestuia, prin gestul simbolic al colectării zilnice a nasturilor.

Pentru unii, „365 buttons” reprezintă o filozofie de viață simplă și eliberatoare, concentrată pe experiențele personale și pe renunțarea la justificările inutile. Pentru alții, trendul este un exemplu al modului în care internetul poate transforma o propoziție banală într-un mesaj colectiv.

Trendul a declanșat, de asemenea, discuții despre modul în care rețelele sociale facilitează apariția fenomenelor virale și despre capacitatea acestora de a influența percepțiile și comportamentele utilizatorilor. Indiferent de interpretare, mesajul principal rămâne: nu este necesar să explici întotdeauna de ce faci anumite lucruri.

După lansarea trendului, interacțiunile online au crescut semnificativ. Clipurile care prezintă nasturii și explicațiile Tamarei au fost redistribuite pe TikTok, Instagram și Twitter, generând mii de comentarii și reacții. Hashtag-ul #365Buttons a devenit viral în primele săptămâni ale anului.

Mai mult, trendul a fost preluat de influenceri și creatori de conținut din diverse domenii, de la modă la lifestyle și artă digitală, ceea ce a contribuit la consolidarea fenomenului.