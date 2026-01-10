Influencer din Scoția, condamnat la nouă ani de închisoare după un accident rutier. Bărbatul a dat vina pe un român

Un influencer din Scoția, activ pe TikTok, a fost condamnat vineri la nouă ani de închisoare, după ce a ucis o femeie în vârstă de 77 de ani într-un accident rutier. Bărbatul a susținut că nu el se afla la volan, ci un român care ar fi testat mașina înainte de a o cumpăra, potrivit Sky News.

La ultima înfățișare în fața Înaltei Curți din Glasgow, vineri, Leigh Sutherland, un bărbat din Scoția în vârstă de 31 de ani, influencer pe TikTok, a susținut că, în momentul accidentului rutier în urma căruia o femeie de 77 de ani a murit, la volan se afla un român care îi testa mașina.

Judecătorul Hughes, de la Înalta Curte din Glasgow, a calificat declarația drept „o poveste fără sens” și l-a condamnat la nouă ani de închisoare pentru conducere periculoasă care a dus la moartea unei persoane. De asemenea, instanța i-a interzis dreptul de a conduce timp de 13 ani.

Accidentul a avut loc în iunie 2023, în orășelul Cumbernauld din Scoția. Victima, o femeie de 77 de ani, își lua nepotul de 10 ani de la școală în momentul în care a fost lovită de Leigh Sutherland, aflat la volanul unui Ford Mondeo. Femeia și nepotul ei au ajuns la spital după accident. Femeia a murit ulterior la spitalul Glasgow Royal Infirmary, potrivit raportului Poliției din Scoția.

După accident, bărbatul a fugit de la fața locului și a fost prins ulterior de polițiști. În fața acestora, a susținut că nu el se afla la volan și că mașina ar fi fost testată de un român care intenționa să o cumpere.

Sutherland fusese avertizat că sistemul de frânare al mașinii nu funcționa. Cu toate acestea, el conducea cu viteză excesivă și cu o baterie nesigură în momentul în care a intrat în coliziune cu mașina femeii, pe șoseaua de centură Condorrat.

Ulterior, influencerul a făcut comentarii jignitoare la adresa femeii de 77 de ani. În perioada arestului preventiv, acesta a publicat pe internet videoclipuri despre accident, gest pe care judecătorul Hughes, de la Înalta Curte din Glasgow, l-a descris drept „total inadecvat”.

Judecătorul a declarat vineri, în timpul procesului, că faptul că bărbatul a fugit de la locul accidentului a fost „complet inacceptabil”. „Ai plecat din zonă, fără să ții cont de cei pe care i-ai rănit și i-ai lăsat în voia sorții”, a spus acesta.