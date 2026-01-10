Influencer din Scoția, condamnat la nouă ani de închisoare după un accident rutier. Bărbatul a dat vina pe un român
Un influencer din Scoția, activ pe TikTok, a fost condamnat vineri la nouă ani de închisoare, după ce a ucis o femeie în vârstă de 77 de ani într-un accident rutier. Bărbatul a susținut că nu el se afla la volan, ci un român care ar fi testat mașina înainte de a o cumpăra, potrivit Sky News.
Influencerul, condamnat la nouă ani de închisoare
La ultima înfățișare în fața Înaltei Curți din Glasgow, vineri, Leigh Sutherland, un bărbat din Scoția în vârstă de 31 de ani, influencer pe TikTok, a susținut că, în momentul accidentului rutier în urma căruia o femeie de 77 de ani a murit, la volan se afla un român care îi testa mașina.
Judecătorul Hughes, de la Înalta Curte din Glasgow, a calificat declarația drept „o poveste fără sens” și l-a condamnat la nouă ani de închisoare pentru conducere periculoasă care a dus la moartea unei persoane. De asemenea, instanța i-a interzis dreptul de a conduce timp de 13 ani.
Accidentul a avut loc în orășelul Cumbernauld, în iunie 2023
Accidentul a avut loc în iunie 2023, în orășelul Cumbernauld din Scoția. Victima, o femeie de 77 de ani, își lua nepotul de 10 ani de la școală în momentul în care a fost lovită de Leigh Sutherland, aflat la volanul unui Ford Mondeo. Femeia și nepotul ei au ajuns la spital după accident. Femeia a murit ulterior la spitalul Glasgow Royal Infirmary, potrivit raportului Poliției din Scoția.
După accident, bărbatul a fugit de la fața locului și a fost prins ulterior de polițiști. În fața acestora, a susținut că nu el se afla la volan și că mașina ar fi fost testată de un român care intenționa să o cumpere.
Sutherland fusese avertizat că sistemul de frânare al mașinii nu funcționa. Cu toate acestea, el conducea cu viteză excesivă și cu o baterie nesigură în momentul în care a intrat în coliziune cu mașina femeii, pe șoseaua de centură Condorrat.
Comentarii jignitoare la adresa victimei
Ulterior, influencerul a făcut comentarii jignitoare la adresa femeii de 77 de ani. În perioada arestului preventiv, acesta a publicat pe internet videoclipuri despre accident, gest pe care judecătorul Hughes, de la Înalta Curte din Glasgow, l-a descris drept „total inadecvat”.
Judecătorul a declarat vineri, în timpul procesului, că faptul că bărbatul a fugit de la locul accidentului a fost „complet inacceptabil”. „Ai plecat din zonă, fără să ții cont de cei pe care i-ai rănit și i-ai lăsat în voia sorții”, a spus acesta.
