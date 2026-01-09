International

O asistentă și un medic din România, excluși din profesie pentru acte grave de violență

O asistentă și un medic din România, excluși din profesie pentru acte grave de violențăasistenta medicală. Sursa foto: Pixabay
Doi români care lucrau în sectorul sanitar din Marea Britanie au fost excluși din profesie după ce comisiile disciplinare britanice au constatat că au comis acte grave de violență. În cazul unei asistente medicale implicate în acest dosar, măsura a fost aplicată de Nursing and Midwifery Council (NMC), scrie Express.

Doi români angajați în Marea Britanie, acuzați că au comis acte grave de violență

Decizia a fost luată de în urma unor incidente în care aceștia au agresat pacienți, încălcând în mod grav normele profesionale și etice.

Alina Ioniță, 40 de ani, asistentă medicală într-un cămin de îngrijire și mamă a patru copii, și soțul său, Ghinescu Costin, 41 de ani, medic veterinar, s-au mutat inițial din București în Irlanda de Nord în 2014, înainte de a se stabili ulterior în Bournemouth, Dorset.

Cum ar fi acționat asistenta medicală

Alina Ioniță a fost exclusă din profesie de Nursing and Midwifery Council (NMC), organismul de reglementare a asistenților medicali din Marea Britanie, după ce a fost condamnată pentru agresarea unui pacient cu demență.

Incidentul s-a petrecut în iulie 2020, într-un cămin de îngrijire din Irlanda de Nord, când asistenta ar fi atacat pacientul aflat într-o stare de agitație, într-un acces de furie.

Medic veterinar exclus din meserie în Marea Britanie

Ghinescu Costin, medic veterinar, a fost exclus din profesie de autoritatea de reglementare veterinară, după ce în 2019 a fost condamnat la închisoare pentru violență domestică.

Documentele oficiale arată că, în timpul unei dispute familiale descrise drept „explozive”, el și-ar fi amenințat soția cu moartea, ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele și ar fi împins-o de până la 16 ori. În timpul agresiunii, le-ar fi adresat amenințări și copiilor.

Medic veterinar

Medic veterinar. Sursa foto: Freepik

„Am de gând să-i dau mamei o lecție”, ar fi spus el.

Cazul a atras atenția autorităților de reglementare din Marea Britanie, care au decis că faptele celor doi sunt incompatibile cu exercitarea unor profesii ce implică responsabilitate, încredere publică și respectarea unor standarde etice stricte.

