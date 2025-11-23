International

Zeci de mii de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie, din cauza planurilor privind imigrația

Comentează știrea
Zeci de mii de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie, din cauza planurilor privind imigrațiaAsistent medical. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Un studiu arată că până la 50.000 de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, situație care riscă să împingă sistemul de sănătate în cea mai gravă criză de personal din istoria sa, potrivit The Guardian.

Planurile premierului privind prelungirea termenului pentru obținerea rezidenței

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că vrea să reducă migrația netă și propune ca solicitanții de rezidență să aștepte până la zece ani pentru a obține dreptul de stabilire în Regatul Unit, în loc să primească automat statutul de rezident permanent după cinci ani.

Măsurile, care prevăd creșterea cerințelor de calificare pentru lucrătorii străini la nivel de diplomă și înăsprirea standardelor de limba engleză pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt interpretate ca o decizie cu miză politică.

Toți lucrătorii migranți ar fi afectați, indiferent de sector

Liderii din sectorul asistenței medicale au declarat pentru The Guardian că aceste planuri sunt „imorale” și că transformă migranții cu înaltă calificare în „mingi de fotbal politice”. Ei au avertizat că un posibil exod al asistentelor medicale ar pune în pericol siguranța pacienților și ar submina eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
pacient

Pacient. Sursa foto: Freepik

Conform propunerilor, toți lucrătorii migranți ar fi afectați, indiferent de sector. Totuși, cel mai puternic impact s-ar resimți în sistemul de sănătate, deja presat de creșterea cererii de îngrijire pe fondul deficitului de personal.

Neliniște în rândul personalului străin din NHS

Un sondaj al Royal College of Nursing (RCN), consultat de The Guardian, arată că aceste planuri au generat o îngrijorare puternică în rândul personalului străin din NHS și din serviciile sociale.

În Marea Britanie lucrează peste 200.000 de asistenți medicali străini, adică aproximativ un sfert dintr-o forță de muncă de 794.000 de persoane. Potrivit sondajului, modificările propuse pentru permisul de ședere pe termen nelimitat (ILR) au stârnit îngrijorare, iar mulți dintre acești angajați iau în calcul să părăsească definitiv Regatul Unit.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:34 - Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
19:21 - Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
19:09 - Trump acuză din nou Ucraina de „ingratitudine” și Europa de afaceri cu Rusia. Cum răspund ucrainenii. Primele concluz...
19:05 - Eșec pe teren propriu pentru echipa lui Ianis Hagi. Românul, titular și integralist, a avut o evoluție ștearsă
19:01 - Donald Trump, atac la Joe Biden: Neisprăvitul a dat totul gratuit, gratuit, gratuit
18:54 - Operațiune de amploare la Giurgiu. Produse de marcă, falsificate și confiscate de autorități

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale