Zeci de mii de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie, din cauza planurilor privind imigrația

Un studiu arată că până la 50.000 de asistente medicale ar putea pleca din Marea Britanie din cauza propunerilor guvernului privind imigrația, situație care riscă să împingă sistemul de sănătate în cea mai gravă criză de personal din istoria sa, potrivit The Guardian.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că vrea să reducă migrația netă și propune ca solicitanții de rezidență să aștepte până la zece ani pentru a obține dreptul de stabilire în Regatul Unit, în loc să primească automat statutul de rezident permanent după cinci ani.

Măsurile, care prevăd creșterea cerințelor de calificare pentru lucrătorii străini la nivel de diplomă și înăsprirea standardelor de limba engleză pentru toate tipurile de vize, inclusiv pentru persoanele aflate în întreținere, sunt interpretate ca o decizie cu miză politică.

Liderii din sectorul asistenței medicale au declarat pentru The Guardian că aceste planuri sunt „imorale” și că transformă migranții cu înaltă calificare în „mingi de fotbal politice”. Ei au avertizat că un posibil exod al asistentelor medicale ar pune în pericol siguranța pacienților și ar submina eforturile guvernului de a reduce timpii de așteptare.

Conform propunerilor, toți lucrătorii migranți ar fi afectați, indiferent de sector. Totuși, cel mai puternic impact s-ar resimți în sistemul de sănătate, deja presat de creșterea cererii de îngrijire pe fondul deficitului de personal.

Un sondaj al Royal College of Nursing (RCN), consultat de The Guardian, arată că aceste planuri au generat o îngrijorare puternică în rândul personalului străin din NHS și din serviciile sociale.

În Marea Britanie lucrează peste 200.000 de asistenți medicali străini, adică aproximativ un sfert dintr-o forță de muncă de 794.000 de persoane. Potrivit sondajului, modificările propuse pentru permisul de ședere pe termen nelimitat (ILR) au stârnit îngrijorare, iar mulți dintre acești angajați iau în calcul să părăsească definitiv Regatul Unit.