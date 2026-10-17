Datoria administrației publice a României a ajuns la aproape 1.205 miliarde de lei în iulie 2026, în creștere față de luna precedentă, când se situa la 1.197 miliarde de lei. Ca pondere în produsul intern brut (PIB), datoria guvernamentală a urcat la 60,4%, de la 60% în iunie, potrivit datelor Ministerului Finanțelor.

Din totalul datoriei guvernamentale înregistrate în iulie, 961,41 miliarde de lei erau reprezentate de titluri de stat, iar împrumuturile se ridicau la 219,4 miliarde de lei.

Datoria pe termen mediu și lung a crescut de la 1.142 miliarde de lei în iunie la 1.144 miliarde de lei în iulie. În același interval, datoria pe termen scurt a urcat de la 54,52 miliarde de lei la 60,54 miliarde de lei.

În funcție de moneda în care a fost contractată, datoria guvernamentală era echivalentă cu 536,23 miliarde de lei în moneda națională, 539,9 miliarde de lei în euro și 125,79 miliarde de lei în dolari americani.

Datoria administrației publice centrale a crescut la 1.177 miliarde de lei în iulie, de la 1.169 miliarde de lei în luna precedentă. Din această sumă, 1.116 miliarde de lei reprezentau datorie pe termen mediu și lung.

Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în euro, echivalentul a 532,7 miliarde de lei, și în moneda națională, în valoare de 515,7 miliarde de lei.

În cazul administrației publice locale, datoria a urcat de la 27,28 miliarde de lei în iunie la 27,73 miliarde de lei în iulie. Aproape întreaga sumă, respectiv 27,7 miliarde de lei, era datorie pe termen mediu și lung.

Datoria internă a administrației publice a ajuns la 607,386 miliarde de lei în iulie, față de 596,145 miliarde de lei în iunie. Aceasta reprezenta 30,5% din PIB, comparativ cu 29,9% în luna anterioară.

Din totalul datoriei interne, 586,5 miliarde de lei reveneau administrației publice centrale, iar 20,82 miliarde de lei administrației publice locale.

În schimb, datoria externă a administrației publice a scăzut de la 600,91 miliarde de lei în iunie la 597,6 miliarde de lei în iulie. Ca pondere în PIB, aceasta a coborât la 30%, de la 30,1%.

Datoria externă a administrației centrale se ridica la 590,7 miliarde de lei, în timp ce datoria externă a administrației publice locale era de 6,91 miliarde de lei.

Datele privind ponderea datoriei în PIB au la bază produsul intern brut conform comunicatului Institutului Național de Statistică din 7 septembrie 2026.