Un cetățean maghiar în vârstă de 56 de ani ar fi fost exploatat timp de peste un an de doi membri ai unei familii din Băile Tușnad. Bărbatul ar fi fost obligat să muncească în gospodărie, dar și în străinătate, fără să primească bani pentru activitatea prestată. Pentru a-l împiedica să plece, suspecții i-ar fi reținut documentele de identitate și i-ar fi impus o datorie fictivă de 1.000 de euro, spun procurorii DIICOT.

Un bărbat de 20 de ani și o femeie de 46 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de trafic de persoane și supunerea la muncă forțată sau obligatorie. Măsura a fost dispusă la 6 noiembrie 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Harghita.

Potrivit procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, presupusa exploatare ar fi început la sfârșitul lunii septembrie 2025 și ar fi continuat până la 4 noiembrie 2026. Victima ar fi fost găzduită în locuința celor doi din stațiunea Băile Tușnad.

Din probele strânse de anchetatori reiese că bărbatul ar fi fost obligat să efectueze diverse activități în gospodărie, programul de muncă începând în jurul orei 5:00 dimineața și prelungindu-se până târziu în noapte.

Acesta ar fi fost supus inclusiv unor acte repetate de violență fizică și presiune psihică. Printre activitățile pe care ar fi trebuit să le desfășoare se numărau culesul fructelor și legumelor, dar și strângerea ciupercilor și afinelor, pe care femeia le-ar fi vândut ulterior.

Bărbatul ar fi fost trimis și la muncă zilnică pentru culesul cartofilor. Totodată, ar fi fost obligat să conducă autoturismele familiei pe distanțe mari, într-un interval scurt de timp.

Banii obținuți din activitatea de zilier ar fi ajuns la tânărul de 20 de ani, potrivit anchetatorilor.

Exploatarea ar fi continuat și în afara țării. În vara anului 2026, tânărul l-ar fi transportat pe cetățeanul maghiar în Germania și Olanda, unde acesta ar fi lucrat la cules de căpșuni și pe o plantație de flori.

Procurorii susțin că bărbatul de 20 de ani ar fi încasat toate sumele de bani care i se cuveneau victimei pentru activitatea desfășurată în cele două state.

Condițiile în care ar fi fost ținut cetățeanul maghiar erau improprii. Acesta ar fi locuit într-o încăpere de mici dimensiuni, fără fereastră, unde dormea pe o saltea așezată direct pe podea.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu avea acces la dușul și toaleta din locuință și nu primea niciun ban pentru munca prestată.

Pentru a obține venituri, acesta ar fi fost nevoit să adune ambalaje PET din tomberoane, pe care ulterior le valorifica.

Cei doi suspecți ar fi păstrat permanent actele de identitate ale victimei, permisul de conducere și documentul de reședință. Măsura ar fi avut scopul de a-l ține sub control și de a-l împiedica să părăsească locuința.

În plus, tânărul de 20 de ani i-ar fi impus o pretinsă datorie de 1.000 de euro, după ce bărbatul ar fi provocat un accident cu unul dintre autoturismele sale.

Potrivit procurorilor, cetățeanului maghiar i s-ar fi transmis că poate pleca doar după ce achită suma respectivă. Datoria nu ar fi fost considerată niciodată achitată, ceea ce ar fi contribuit la menținerea victimei în situația de exploatare.

În timpul percheziției domiciliare, anchetatorii au găsit asupra femeii de 46 de ani documentul de identitate al bărbatului, precum și alte probe relevante pentru dosar.

Cei doi membri ai familiei au fost reținuți joi, 5 noiembrie 2026, iar o zi mai târziu, pe 6 noiembrie, Tribunalul Harghita a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Dosarul este instrumentat de procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Harghita, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Harghita.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Harghita și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita.