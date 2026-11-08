Datoria guvernamentală a României a depășit 1.230 de miliarde de lei în august 2026, după o creștere de aproximativ 25 de miliarde de lei față de iulie. Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, aceasta a ajuns să reprezinte 61,1% din Produsul Intern Brut (PIB), în condițiile în care atât obligațiile financiare interne, cât și cele externe au înregistrat majorări.

România a încheiat luna august 2026 cu o datorie a administrației publice de peste 1.230 de miliarde de lei, comparativ cu aproximativ 1.205 miliarde de lei în luna precedentă, conform statisticilor Ministerului Finanțelor.

Creșterea s-a reflectat și în ponderea datoriei în economie. Dacă în iulie aceasta reprezenta 59,8% din PIB, în august a urcat la 61,1%, potrivit datelor calculate pe baza PIB-ului comunicat de Institutul Național de Statistică la 9 octombrie 2026.

Datele Ministerului Finanțelor arată că îndatorarea statului a crescut în august atât pentru obligațiile cu scadențe apropiate, cât și pentru cele asumate pe perioade mai lungi. Datoria pe termen mediu și lung a ajuns la 1.163 de miliarde de lei, după ce în iulie fusese de 1.144 de miliarde de lei.

În același interval, datoria pe termen scurt a urcat de la 60,54 miliarde de lei la 67,1 miliarde de lei. Astfel, cea mai mare parte a obligațiilor financiare ale statului continuă să fie reprezentată de finanțările contractate pe termen mediu și lung.

În structura datoriei guvernamentale, titlurile de stat aveau cea mai mare pondere, cu o valoare totală de 966,47 miliarde de lei. Separat, împrumuturile înregistrate în evidențele Ministerului Finanțelor însumau 237,3 miliarde de lei.

Obligațiile financiare ale administrației publice sunt contractate în mai multe monede, principalele fiind leul și euro. La sfârșitul lunii august, datoria denominată în moneda națională totaliza 549,54 miliarde de lei. Pentru finanțările în euro, valoarea echivalentă în lei era de 552,27 miliarde, depășind ușor nivelul datoriei contractate în moneda națională.

În cazul obligațiilor exprimate în dolari americani, suma înregistrată era echivalentul a 125,02 miliarde de lei.

Aceste date evidențiază distribuția datoriei guvernamentale în funcție de moneda în care au fost asumate obligațiile de plată.

Cea mai mare parte a datoriei publice aparținea administrației centrale, conform situației publicate de Ministerul Finanțelor. În august 2026, obligațiile financiare ale administrației publice centrale au însumat 1.202 miliarde de lei.

Cu o lună înainte, acestea se situau la 1.177 miliarde de lei, ceea ce indică o majorare de aproximativ 25 de miliarde de lei. Din totalul datoriei administrației centrale, 1.135 miliarde de lei reprezentau obligații pe termen mediu și lung.

În privința monedelor utilizate, finanțările în lei totalizau 528,73 miliarde de lei, iar cele în euro aveau o valoare echivalentă de 515,7 miliarde de lei. Cele două monede reprezentau, astfel, principalele componente ale datoriei administrației publice centrale.

Majorări au fost înregistrate și la nivelul administrațiilor publice locale, deși sumele sunt considerabil mai mici decât cele aferente administrației centrale.

La sfârșitul lunii august, datoria administrației locale se ridica la 28,127 miliarde de lei.

În iulie 2026, nivelul acesteia fusese de 27,73 miliarde de lei. Din totalul înregistrat în august, 28,102 miliarde de lei reprezentau datorii pe termen mediu și lung. Prin urmare, aproape toate obligațiile financiare ale administrațiilor locale erau aferente unor finanțări cu scadențe mai îndepărtate.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, datoria internă a administrației publice a ajuns în august la 620,39 miliarde de lei.

Comparativ, în iulie, valoarea acesteia era de 607,308 miliarde de lei.

Raportată la Produsul Intern Brut, datoria internă reprezenta 30,8% în august, după un nivel de 30,2% înregistrat în luna precedentă. Din suma totală, 599,26 miliarde de lei constituiau datorie internă a administrației publice centrale.

Restul de 21,128 miliarde de lei reprezenta datoria internă aferentă administrațiilor publice locale. Datele arată că majorarea datoriei interne s-a produs în paralel cu avansul obligațiilor externe ale statului.

La sfârșitul lunii august 2026, datoria externă a administrației publice însuma 609,66 miliarde de lei, conform statisticilor oficiale. Nivelul este superior celui raportat pentru iulie, când obligațiile externe totalizau 597,6 miliarde de lei. Ca pondere în PIB, datoria externă a urcat de la 29,7% în iulie la 30,3% în august.

Din totalul datoriei externe, 602,66 miliarde de lei reveneau administrației publice centrale.

Administrațiile locale înregistrau datorii externe de 6,999 miliarde de lei. Prin comparație, datoria internă reprezenta 30,8% din PIB, iar cea externă 30,3%, cele două componente însumând nivelul de 61,1% raportat de Ministerul Finanțelor pentru august 2026.

La nivelul întregii administrații publice, majorarea lunară de aproximativ 25 de miliarde de lei a dus datoria guvernamentală de la 1.205 miliarde de lei în iulie la peste 1.230 de miliarde de lei în august.