Papa Leon al XIV-lea a părăsit sâmbătă Spitalul Gemelli din Roma, la patru zile după intervenția chirurgicală prin care medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, afectat de o tumoră canceroasă. Suveranul pontif se va întoarce la Vatican, după ce analizele și investigațiile medicale au indicat că starea sa îi permite externarea, au relatat Reuters și AFP.

La ieșirea din spital, papa a fost întâmpinat cu aplauze și ovații de credincioșii adunați în fața unității medicale. În vârstă de 71 de ani, acesta a mers pe jos până la mașina care îl aștepta, fără să aibă nevoie de ajutor.

Cu o expresie senină, Leon al XIV-lea a salutat persoanele prezente și s-a oprit pentru a sta de vorbă cu câteva dintre ele. Înainte de a pleca, și-a luat rămas-bun de la personalul spitalului.

Medicii au anunțat sâmbătă dimineață că papa poate părăsi spitalul, după ce au evaluat rezultatele unor noi analize de sânge și ale unei radiografii toracice. Investigațiile au confirmat că evoluția postoperatorie îi permite să continue recuperarea în afara unității medicale, potrivit informațiilor publicate de Vatican.

Intervenția chirurgicală a avut loc marți și a vizat extirparea lobului inferior al plămânului drept. Operația a fost efectuată cu succes, fără complicații, au transmis medicii.

Prima apariție publică a suveranului pontif după externare este programată duminică, atunci când va rosti rugăciunea Angelus. Potrivit Vaticanului, papa va conduce rugăciunea de la fereastra apartamentului papal, cu vedere spre Piața Sfântul Petru.

Examinarea țesutului prelevat în timpul operației a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, una dintre cele mai frecvente forme de cancer pulmonar.

Intervenția a urmărit îndepărtarea țesutului afectat. Medicii nu au făcut publice dimensiunea tumorii și nici dacă boala s-a extins la ganglionii limfatici din apropiere. Aceste informații sunt importante pentru evaluarea evoluției bolii și stabilirea prognosticului.

Operația a fost anunțată după ce medicii au identificat un nodul la nivelul plămânului în urma unor controale medicale. Intervenția de marți a confirmat suspiciunea de cancer.