Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al Grupului ECR din Parlamentul European, atrage atenția asupra efectelor pe care noul sistem european de taxare a emisiilor de carbon, ETS2, le-ar putea avea asupra prețurilor carburanților, gazelor și bunurilor de consum. Acesta cere amânarea aplicării măsurii sau revizuirea reglementării, pentru a limita impactul asupra populației.

O nouă măsură europeană riscă să crească presiunea asupra bugetelor gospodăriilor din România. Este vorba despre ETS2, sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii de carbon care va viza, între altele, combustibilii utilizați pentru transportul rutier și încălzirea clădirilor.

Într-o declarație privind această reglementare, Claudiu Târziu avertizează că, deși obligațiile de achiziție a certificatelor de emisii revin furnizorilor de combustibili, o parte din costuri ar putea fi transferată consumatorilor finali, prin creșterea prețurilor. „Prin taxa pe dioxidul de carbon, Uniunea Europeană ne va băga mâna în buzunar de fiecare dată când vom alimenta mașina și când ne vom încălzi casa”, susține europarlamentarul.

Potrivit estimărilor prezentate de Claudiu Târziu, introducerea ETS2 ar putea conduce, începând din 2028, la scumpirea benzinei și motorinei cu aproape un leu pe litru, precum și la creșterea facturilor la gaze cu aproximativ 25%. Aceste valori sunt estimări, iar impactul efectiv va depinde de evoluția prețului certificatelor de emisii și de măsura în care costurile vor fi transferate consumatorilor.

Europarlamentarul atrage atenția că efectele nu se vor limita la persoanele care dețin autoturisme sau își încălzesc locuințele cu gaze naturale. Costurile suplimentare suportate de transportatori ar putea influența și prețurile produselor alimentare și ale altor bunuri livrate către magazine. „Nu scapă nici cine n-are mașină. Pâinea, laptele, tot ce ajunge la raft cu camionul se scumpește odată cu motorina”, afirmă acesta.

În opinia sa, o asemenea evoluție ar afecta în special persoanele care fac naveta, pensionarii și familiile cu venituri reduse, pentru care cheltuielile cu transportul și încălzirea reprezintă o parte importantă din bugetul lunar.

Claudiu Târziu susține că autoritățile române trebuie să urmărească protejarea consumatorilor și să solicite la nivel european reanalizarea calendarului de aplicare a măsurii.

„Guvernul României a scris în lege că amână taxa până în 2031. Degeaba. Calendarul de la Bruxelles prevalează asupra legii românești”, afirmă europarlamentarul.

Totuși, aplicarea ETS2 este stabilită prin legislația Uniunii Europene, iar o eventuală modificare a calendarului necesită intervenția instituțiilor europene competente. O decizie națională nu poate, prin ea însăși, să modifice obligațiile care decurg din dreptul UE.

În acest context, Claudiu Târziu consideră că este necesară o inițiativă la nivel european pentru amânarea sau revizuirea reglementării. „Singura care poate iniția o lege de abrogare sau o propunere de amânare este Comisia Europeană. Dar nu vrea”, a declarat acesta, pledând pentru implicarea instituțiilor europene în găsirea unei soluții. „Voi face tot ce-mi stă în putință”

Europarlamentarul afirmă că va susține demersurile necesare pentru ca aplicarea ETS2 să fie reanalizată, invocând riscul ca noile costuri să afecteze puterea de cumpărare a populației. „Eu unul, ca membru al Parlamentului European, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a determina o astfel de hotărâre. Și vă voi ține la curent cu evoluția lucrurilor”, a transmis Claudiu Târziu.

Dezbaterea privind ETS2 readuce în atenție una dintre principalele controverse ale politicii climatice europene: modul în care obiectivele de reducere a emisiilor pot fi concili­ate cu puterea de cumpărare a cetățenilor și cu nevoia de a proteja gospodăriile vulnerabile. Pentru România, miza este identificarea unei formule care să limiteze costurile suportate de populație, fără a ignora cadrul legislativ european și calendarul stabilit pentru implementarea sistemului.

Articol finanțat de grupul ECR din Parlamentul European

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