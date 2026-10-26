Urmează România? Serbia a căzut sub asaltul neomarxismului

Cu Adrian Severin, astăzi, despre alegeri, proteste și confruntarea ideologiilor. Alegerile din Serbia și Brazilia și protestele din Franța aduc în prim-plan întrebări despre încrederea în putere, nemulțumirea socială și capacitatea partidelor de a răspunde unei societăți tot mai polarizate. În Serbia, Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în fața mișcării susținute de studenți.

Ce schimbări poate aduce aceasta la Belgrad și ce urmează în relațiile cu Uniunea Europeană, Rusia și China? În Brazilia, victoria lui Lula da Silva în confruntarea cu Flávio Bolsonaro prelungește disputa privind direcția politică a celei mai mari țări din America Latină. Ce consecințe va avea rezultatul pentru relația cu Donald J.

Trump? În Franța, protestele față de costul vieții și episoadele de violență pun presiune asupra autorităților și alimentează confruntarea politică. Discutăm cu Adrian Severin despre aceste evoluții și despre influența neomarxismului: cât de mult contează mobilizarea străzii și schimbările politice de astăzi. Vă aștept azi, la ora 12.00, la podcastul "Hai România" cu Adrian Severin.