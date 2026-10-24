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România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivității

România, în fața unor provocări economice majore: energia scumpă și pierderea competitivitățiiCosturi energie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat măsurile adoptate de fostul guvern condus de Ilie Bolojan, susținând că prețurile mari la energie afectează economia României. În podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea și difuzat de EVZ România, acesta a explicat că scumpirea energiei majorează cheltuielile de producție ale companiilor și le îngreunează concurența pe piețele pe care activează.

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Mihai Tudose consideră că statul trebuie să intervină mai activ pentru a limita efectele prețurilor ridicate la energie și pentru a proteja economia reală. El a susținut că majorarea taxelor poate aduce venituri suplimentare la buget pe termen scurt, dar poate afecta activitatea economică și încasările publice pe termen lung.

„Am dus economia în cap, suntem ieșiți din orice zonă de competitivitate și lucrurile vor fi foarte greu de reparat”, a declarat Mihai Tudose, referindu-se la efectele politicilor economice promovate de fostul Executiv.

Mihai Tudose

Mihai Tudose. Sursa foto: dreamstime.com

Tudose susține că energia scumpă afectează producția industrială

Întrebat de Mirel Curea de ce România are prețuri foarte mari la energie, deși produce o parte importantă din electricitatea de care are nevoie, europarlamentarul a criticat modul în care autoritățile au gestionat această problemă.

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„Din lăcomia guvernului Bolojan, din lăcomia lui Bolojan, care s-a bucurat la acele taxe mărite”, a afirmat Tudose.

Social-democratul a explicat că energia reprezintă o componentă importantă a costurilor pentru numeroase industrii. Atunci când prețul acesteia crește puternic, companiile trebuie fie să majoreze prețurile produselor, fie să accepte marje de profit mai mici, fie să își reducă activitatea.

În opinia sa, firmele românești ajung astfel într-o poziție dezavantajoasă față de concurenții din alte state, iar recuperarea piețelor pierdute poate deveni dificilă.

„În momentul în care ție îți crește prețul la energie, cu 100% în ultimii ani, în condițiile în care energia are o pondere în produsul final, cu utilaje și așa mai departe, nu poți să vinzi mașina aceea de clasă mijlocie la preț de clasă BMW și te aștepți ca lumea să o aleagă pe a ta”, a declarat europarlamentarul, folosind industria auto drept exemplu.

Ce soluție propune pentru reducerea prețurilor

Mihai Tudose a susținut că statul ar putea folosi poziția pe care o deține în companiile energetice pentru a influența mecanismele de formare a prețurilor, în anumite condiții.

El a vorbit despre modelul de „market maker” și a argumentat că modificarea regulilor privind obiectivele companiilor de stat ar putea permite o politică orientată mai mult spre susținerea economiei și mai puțin spre maximizarea profitului pe termen scurt.

„Dacă se schimbă legea în România, îi spunem: în anumite condiții, prin hotărâri de guvern, anul ăsta mergi cu doar 100% profit sau 50% profit, și acesta este imens pentru orice afacere”, a afirmat Tudose.

Potrivit acestuia, o reducere a costurilor cu energia ar putea sprijini producția, ar putea ajuta companiile să își păstreze clienții și ar contribui la menținerea locurilor de muncă.

Europarlamentarul a insistat că autoritățile trebuie să analizeze efectele economice ale majorării taxelor, nu doar veniturile obținute imediat la buget.

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