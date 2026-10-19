România ar putea traversa un sezon rece complicat din perspectiva aprovizionării cu energie, în condițiile în care mai mulți factori de risc s-au suprapus în acest an. Dumitru Chisăliță, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Niculescu, a anunțat că pregătirea unor scenarii pentru lunile de iarnă va reprezenta una dintre principalele sale priorități. Acesta a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 39 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și o abținere.

Întrebat dacă România are suficiente resurse pentru a face față sezonului rece, Chisăliță a atras atenția asupra caracterului neobișnuit al situației actuale din sectorul energetic.

„Trebuie să înțelegem că suntem într-o iarnă atipică. Suntem într-o iarnă în care, practic, foarte multe situații s-au suprapus, așa cum, din păcate, nu am mai întâlnit până la momentul de față”, a declarat Chisăliță.

Acesta a subliniat că suprapunerea mai multor factori impune o analiză atentă a riscurilor și o pregătire riguroasă pentru eventualele dificultăți care ar putea apărea în perioada următoare.

Ministrul propus al Energiei a anunțat că intenționează să discute cu reprezentanții comandamentelor de iarnă pentru a evalua situația și pentru a identifica posibilele probleme care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic.

Planul vizează pregătirea mai multor scenarii, adaptate atât experienței din anii precedenți, cât și schimbărilor apărute în acest an. Potrivit lui Chisăliță, autoritățile trebuie să ia în calcul cât mai multe situații posibile, astfel încât să poată anticipa dificultățile din sezonul rece.

„Principala mea activitate și principala mea concentrare în perioada imediat următoare va fi cum pregătim această iarnă. E foarte important să încercăm să facem cât mai multe scenarii, cât mai realiste, să ne pregătim pentru foarte multe situații care pot să apară, ținând seama și de istoricul anilor trecuți, ținând seama și de elementele noi care au apărut în acest an”, a explicat acesta.

Pregătirea unor scenarii realiste ar urma să ajute la identificarea riscurilor și la stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea funcționării sistemului energetic în condiții dificile.

Printre factorii care au influențat sectorul energetic în acest an, Chisăliță a menționat seceta, care a avut efecte asupra producției de energie din diferite surse.

Această situație se adaugă celorlalte elemente care s-au suprapus și care, potrivit ministrului propus, fac ca pregătirea pentru iarnă să necesite o atenție deosebită.

Evaluarea disponibilității resurselor și anticiparea eventualelor dificultăți vor fi importante pentru ca autoritățile să poată gestiona situațiile care ar putea apărea pe parcursul sezonului rece.

Un alt obiectiv anunțat de Dumitru Chisăliță este asigurarea continuității furnizării energiei atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri. Acesta a subliniat că accesul la energie trebuie menținut, în paralel cu protejarea securității energetice la nivel național.

„E foarte, foarte important, în ceea ce privește energia, să existe continuitate. Oamenii să beneficieze de energie, firmele să beneficieze de energie și, în același timp, să ne asigurăm o securitate energetică la nivel național”, a mai declarat Dumitru Chisăliță.

Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru sezonul rece, perioadă în care autoritățile trebuie să ia în calcul atât resursele disponibile, cât și riscurile care pot influența producția și furnizarea energiei. Chisăliță a indicat că evaluarea acestor factori și pregătirea unor scenarii pentru situații neprevăzute vor ocupa un loc important printre prioritățile sale imediate.