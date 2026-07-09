Flota militară a României marchează un moment de referință în procesul său de modernizare. Noua corvetă a Forţelor Navale Române, Contraamiral August Roman - 261, urmează să ajungă vineri în portul militar din Constanţa, finalizând astfel marșul de dislocare către țară. Înainte de a ancora în portul de destinație, nava a fost protagonista unui eveniment special pe apele Mării Negre.

Oficialii din Ministerul Apărării Naționale au anunțat că noua ambarcațiune de luptă s-a întâlnit pe mare cu una dintre cele mai experimentate nave ale flotei noastre.

„Un moment cu o puternică încărcătură simbolică a avut loc în Marea Neagră, unde noua corvetă a Forţelor Navale Române, „Contraamiral August Roman” - 261, aflată în marşul de dislocare către Constanţa, s-a întâlnit pentru prima dată cu Fregata „Regele Ferdinand” - 221. Cele două nave militare şi-au acordat tradiţionalul salut marinăresc, marcând astfel prima interacţiune a celei mai noi nave de luptă a Forţelor Navale cu o fregată de tip T 22 R”, se arată joi, pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării.

Această primă interacțiune pe mare nu reprezintă doar o simplă formalitate protocolară, ci marchează un pas important pentru integrarea tehnologiei moderne în structurile de apărare deja existente.

Potrivit sursei citate, acest eveniment simbolizează integrarea noii corvete în structurile operaţionale ale Forţelor Navale Române şi deschide un nou capitol în procesul de modernizare a Flotei.

De altfel, semnificația gestului realizat de cele două echipaje este strâns legată de bunele maniere și cutumele militare internaționale care guvernează viața pe mare de secole întregi.

„În tradiţia marinărească, salutul dintre două nave militare nu este doar un gest de curtoazie, ci unul de respect şi recunoaştere între echipaje”, precizează sursa citată.

Fregata Regele Ferdinand este recunoscută ca fiind una dintre navele cu cea mai bogată experienţă operaţională şi cu numeroase misiuni şi operaţii NATO şi UE executate, iar în această perioadă participă la Exerciţiul multinaţional BREEZE 2026, organizat de Forţele Navale ale Bulgariei.

Întâlnirea dintre cele două ambarcațiuni a depășit însă cadrul simbolic, transformându-se rapid într-un exercițiu aplicat de acomodare și cooperare pe mare. Interacţiunea dintre fregata veterană a teatrelor de operaţii şi cea mai nouă corvetă a reprezentat, de asemenea, şi prima secvenţă de instruire a Corvetei Contraamiral August Roman - 261 în comun cu o navă aparţinând Forţelor Navale Române.

Sosirea navei în portul militar este programată pentru vineri, după încheierea perioadei de instruire desfăşurate în Turcia şi a marşului către ţară. Această etapă pune punct pregătirilor inițiale și marchează intrarea oficială în pâine a echipajului pe teritoriul național.

Corveta, construită în Turcia şi intrată oficial în serviciul Forţelor Navale Române la 20 iunie, reprezintă cea mai nouă şi cea mai modernă platformă navală din dotarea Forţelor Navale Române, fiind destinată misiunilor de supraveghere, patrulare, luptă la suprafaţă, apărare antiaeriană şi antisubmarin, informează MApN.