Europenii își cumpărăr tot mai puține smartphone

Piața europeană de smartphone a înregistrat o scădere semnificativă în al doilea trimestru al anului, când producătorii au livrat aproximativ 35 de milioane de telefoane. Volumul reprezintă un declin de 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025 și marchează cel mai slab rezultat trimestrial consemnat în Europa din 2023, potrivit datelor analizate de Counterpoint Research.

Analiștii consideră că evoluția este determinată de mai mulți factori, printre care creșterea costurilor componentelor, în special a memoriilor, dar și presiunile inflaționiste generate de conflictele militare și de incertitudinile economice.

Criza de pe piața memoriilor a dus la reducerea stocurilor disponibile și la majorarea costurilor de producție. În aceste condiții, producătorii sunt nevoiți fie să accepte marje mai mici, fie să transfere o parte din costuri către consumatori, ceea ce poate afecta în special cererea pentru modelele mai accesibile.

În ciuda declinului general al pieței, Samsung și Apple au reușit să-și consolideze pozițiile. Cele două companii au avut fiecare o cotă de 34% din piața europeană de telefoane în trimestrul al doilea.

Samsung a înregistrat o creștere de 3% a livrărilor față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce Apple a avut un avans și mai important, de 9%.

La o distanță considerabilă de cei doi lideri se află Xiaomi, cu o cotă de piață de 15%. Compania chineză este urmată de Oppo, cu 4%, și Honor, cu 3%.

În cazul Oppo, cifrele includ și livrările brandurilor OnePlus și Realme, care au fost active pe piața europeană. Situația ar putea însă să se schimbe în perioada următoare, după retragerea OnePlus din Europa, iar impactul asupra cotei de piață a grupului chinez urmează să fie evaluat.

Perspectivele pentru piața europeană nu sunt încurajatoare. Counterpoint Research estimează că presiunea asupra producătorilor va continua, pe fondul costurilor tot mai mari ale memoriilor și al inflației asociate tensiunilor geopolitice.

În acest context, următoarele trimestre ar putea aduce noi scăderi ale livrărilor, iar segmentul telefoanelor accesibile este considerat cel mai vulnerabil.