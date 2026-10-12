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Un mare lanț de supermarketuri din România, ținta unui atac cibernetic. Ce trebuie să știe clienții

Un mare lanț de supermarketuri din România, ținta unui atac cibernetic. Ce trebuie să știe cliențiiMega Image / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, proprietarul rețelelor Mega Image și Profi din România, se confruntă cu un incident de securitate cibernetică. Compania a decis să scoată temporar din funcțiune anumite sisteme pentru a-și proteja infrastructura, în timp ce echipele tehnice lucrează la remedierea problemei. Magazinele sunt deschise și continuă să își servească clienții, conform unui anunț apărut pe site-ul gigantului.

Ahold Delhaize a oprit temporar unele sisteme pentru a-și proteja rețeaua

Reprezentanții grupului au anunțat luni că au identificat o problemă de securitatesecuritate la nivelul rețelei informatice. Măsurile luate includ dezactivarea temporară a unor sisteme, pentru a limita riscurile și a asigura protecția acestora.

„Ahold Delhaize se confruntă cu o problemă de securitate în cadrul reţelei sale. Echipele noastre iau măsuri pentru a evalua şi a remedia situaţia. Acestea includ scoaterea temporară din funcţiune a unor sisteme, pentru a asigura protecţia lor. În prezent, magazinele noastre sunt deschise şi îşi deservesc clienţii”, anunţă, luni, grupul într-un comunicat de presă publicat pe site.

Compania susține că securitatea infrastructurii și protejarea persoanelor care interacționează cu rețelele sale comerciale reprezintă priorități.

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„Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care această problemă l-ar fi putut cauza clienţilor şi partenerilor noştri”, se menţionează în comunicat.

Înșelătorii

Sursa foto: Dreamstime.com

Ahold Delhaize operează mii de magazine în România

Grupul Ahold Delhaize este unul dintre cei mai mari jucători din sectorul internațional de retail și deține în România rețelele Mega Image și Profi, care însumează mii de unități comerciale.

Mega Image a raportat, în 2025, o cifră de afaceri de 12,25 miliarde de lei, în creștere cu 15,8% față de anul precedent. Profitul net al rețelei a ajuns la 124,84 milioane de lei.

Ce arată cifrele

În același an, Profi a înregistrat o cifră de afaceri de 14,4 miliarde de lei, cu 2,5% peste nivelul din 2024. Totodată, compania a raportat pierderi de 537,2 milioane de lei, cu peste 150% mai mari decât cele din anul anterior. Anul 2025 a fost și cel în care Profi a fost preluată de Mega Image.

Deocamdată, grupul nu a oferit, în comunicatul citat, detalii despre natura incidentului cibernetic, sistemele afectate sau eventualele consecințe asupra datelor.

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