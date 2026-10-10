Fructele și legumele păstrate împreună în același sertar al frigiderului se pot altera mai repede, deoarece unele fructe eliberează etilenă, un gaz natural care accelerează coacerea și poate afecta prospețimea anumitor legume, potrivit Food Safety and Inspection Service. Separarea alimentelor în funcție de sensibilitatea lor la acest gaz și de necesarul de umiditate ajută la păstrarea calității lor pentru mai mult timp.

Recomandările specialiștilor în depozitarea alimentelor arată că sertarele frigiderului au un rol important în menținerea prospețimii produselor. Alegerea locului potrivit poate reduce risipa alimentară și poate prelungi perioada în care fructele și legumele își păstrează textura și aspectul.

Etilena este un compus gazos produs în mod natural de anumite fructe și legume. Acesta participă la procesele de coacere și maturare, dar poate accelera și îmbătrânirea unor produse vegetale sensibile.

Printre fructele care eliberează etilenă se numără merele, perele, bananele aflate în proces de coacere, avocado, piersicile și kiwi. Atunci când sunt depozitate lângă legume sensibile, acestea pot contribui la îngălbenirea frunzelor, înmuierea texturii sau deteriorarea mai rapidă a produselor.

Salata verde, castraveții, broccoli și morcovii se numără printre alimentele care pot fi afectate de expunerea la etilenă. Efectele diferă în funcție de produs, de concentrația gazului și de condițiile de păstrare.

O regulă practică este să păstrezi fructele care produc mai multă etilenă departe de legumele sensibile la acest gaz.

Merele, perele și avocado pot fi depozitate separat de salată, broccoli, castraveți și alte verdețuri sensibile. Dacă frigiderul are două sertare, unul poate fi folosit pentru fructele care produc etilenă, iar celălalt pentru legumele care au nevoie de mai multă umiditate și sunt sensibile la efectele acesteia.

Separarea nu înseamnă că toate fructele trebuie ținute împreună și toate legumele în alt loc, indiferent de tip. Unele produse au cerințe speciale, iar modul corect de păstrare depinde de soi, de gradul de coacere și de recomandările pentru fiecare aliment.

Pe lângă etilenă, umiditatea influențează direct prospețimea produselor. Legumele cu frunze, precum salata și spanacul, pierd apă relativ ușor și se pot ofili dacă mediul este prea uscat.

Sertarele cu umiditate ridicată sunt, în general, potrivite pentru verdețuri și legume care se deshidratează repede. În schimb, sertarele cu ventilație mai mare permit eliminarea unei părți din umiditate și sunt utile pentru anumite fructe care se păstrează mai bine în condiții mai uscate.

Dacă frigiderul are un selector pentru umiditate, acesta poate fi ajustat în funcție de alimentele depozitate. Totuși, nu există o singură regulă valabilă pentru toate fructele și legumele, iar instrucțiunile producătorului frigiderului și recomandările specifice fiecărui produs trebuie luate în considerare.

O altă greșeală frecventă este refrigerarea tuturor produselor vegetale imediat după cumpărare. Cartofii, ceapa uscată și cartofii dulci se păstrează, de regulă, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat, nu în frigider.

Bananele întregi, necurățate, sunt de obicei păstrate la temperatura camerei, deoarece frigul le poate înnegri coaja și le poate afecta procesul de coacere. Roșiile întregi își pot pierde din calitatea gustului și a texturii dacă sunt ținute la temperaturi prea scăzute, motiv pentru care păstrarea lor la temperatura camerei poate fi potrivită atunci când sunt încă ferme și urmează să fie consumate curând.

Pentru produsele tăiate, situația este diferită: acestea trebuie refrigerate corespunzător, în recipiente curate și închise, pentru a limita riscurile de contaminare și alterare.

Pentru a reduce risipa alimentară, verifică periodic fructele și legumele și îndepărtează produsele care prezintă semne de alterare. Nu spăla toate produsele înainte de depozitare dacă urmează să fie păstrate mai multe zile; umezeala rămasă pe suprafață poate favoriza deteriorarea. Spală-le înainte de consum sau de pregătirea pentru masă, cu excepția cazurilor în care instrucțiunile de pe ambalaj indică altceva.

Folosește recipiente sau pungi potrivite pentru păstrarea alimentelor și evită să aglomerezi sertarele, deoarece circulația aerului și controlul umidității pot fi afectate. Menține frigiderul la o temperatură de cel mult 4°C pentru păstrarea în siguranță a alimentelor perisabile.