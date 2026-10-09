Castraveții își pot pierde fermitatea după câteva zile de depozitare, iar pe coajă pot apărea adâncituri sau zone cu aspect apos. Una dintre cauze este expunerea prelungită la temperaturi prea scăzute, care poate afecta țesuturile legumei și poate favoriza deteriorarea acesteia.

Deși frigiderul este folosit frecvent pentru păstrarea legumelor proaspete,castraveții sunt sensibili la frig. Temperatura și durata depozitării influențează modul în care își păstrează textura și aspectul.

Centrul de cercetare postrecoltare al Universității din California, Davis, indică o temperatură optimă de depozitare a castraveților de 10–12,5 grade Celsius. Expunerea la temperaturi sub 10 grade Celsius poate provoca leziuni produse de frig, în funcție de temperatura efectivă, durata expunerii și soi.

Aceste leziuni se pot manifesta prin adâncituri pe coajă, zone cu aspect apos și deteriorare accelerată. Efectele nu sunt întotdeauna vizibile imediat și pot deveni evidente după scoaterea legumelor din mediul rece.

Frigul nu este însă singura cauză a pierderii fermității. Castraveții pot pierde apă în timpul depozitării, iar loviturile sau presiunea exercitată asupra lor pot afecta textura. Înmuierea accentuată poate fi și un semn de alterare.

University of Minnesota Extension recomandă păstrarea castraveților într-un loc răcoros, la aproximativ 13 grade Celsius, în pungi perforate. Aceeași instituție precizează că depozitarea în frigider este posibilă pentru câteva zile, dar temperaturile sub aproximativ 4,4 grade Celsius pot provoca adâncituri și zone cu aspect apos.

Într-o locuință, menținerea unei temperaturi de aproximativ 13 grade Celsius nu este întotdeauna ușor de realizat. De aceea, refrigerarea pentru o perioadă scurtă rămâne o opțiune practică.

University of Maine Cooperative Extension recomandă păstrarea castraveților în sertarul pentru legume al frigiderului și indică o durată de depozitare de până la o săptămână. Recomandările diferă în funcție de condițiile de păstrare, însă ambele instituții atrag atenția asupra efectelor temperaturilor prea scăzute.

Castraveții sunt sensibili și la etilenă, un gaz produs natural de anumite fructe și legume, care poate accelera îngălbenirea și deteriorarea lor.

Centrul de cercetare postrecoltare al Universității din California, Davis, avertizează că expunerea la concentrații mici de etilenă poate accelera îngălbenirea și degradarea castraveților. Merele, bananele și roșiile se numără printre produsele care nu ar trebui depozitate împreună cu aceștia.

Separarea lor de fructele și legumele care produc etilenă poate contribui la menținerea calității în timpul depozitării.

University of Maine Cooperative Extension recomandă ștergerea castraveților și păstrarea lor în pungi de plastic, fără a-i spăla înainte de depozitare. Spălarea este indicată înainte de utilizare.

O pungă perforată permite circulația aerului și limitează acumularea excesivă de umezeală. Castraveții trebuie verificați periodic, iar cei care prezintă semne evidente de alterare trebuie îndepărtați.

Adânciturile și zonele cu aspect apos pot indica leziuni produse de frig, în timp ce zbârcirea poate apărea ca urmare a pierderii apei. Loviturile și alterarea pot produce, la rândul lor, modificări ale texturii.

Înmuierea accentuată, suprafața lipicioasă, mucegaiul sau mirosul neobișnuit pot indica alterarea produsului. Textura moale nu are o singură cauză, de aceea trebuie luate în considerare și celelalte semne vizibile.