Temperatura din frigider trebuie verificată indiferent de anotimp, chiar dacă afară este frig, iar în locuință funcționează încălzirea. Mulți oameni consideră că, odată cu venirea iernii, pot modifica setările aparatului pentru a reduce răcirea sau pentru a economisi energie electrică. În realitate, temperatura din interiorul frigiderului trebuie menținută la valori constante, astfel încât alimentele să fie păstrate în condiții corespunzătoare, potrivit BBC.

Temperatura recomandată pentru păstrarea alimentelor în frigider este de aproximativ 4 grade Celsius sau mai puțin. În general, o valoare cuprinsă între 3 și 4 grade Celsius este potrivită pentru depozitarea produselor alimentare.

Congelatorul trebuie setat la -18 grade Celsius, temperatură care permite păstrarea alimentelor congelate pentru perioade mai lungi.

Este important ca temperatura să fie verificată cu ajutorul unui termometru special pentru frigider. Indicatorul aparatului nu arată întotdeauna temperatura reală din interior, mai ales în cazul modelelor care folosesc trepte numerotate pentru reglarea răcirii.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este modificarea temperaturii frigiderului doar pentru că afară s-a răcit.

Unii utilizatori reduc puterea de răcire, considerând că temperaturile scăzute din sezonul rece ajută aparatul să păstreze alimentele proaspete. Totuși, frigiderul funcționează într-un spațiu închis, iar temperatura din locuință nu este aceeași cu cea de afară.

În plus, dacă aparatul este amplasat lângă calorifer, cuptor sau alte surse de căldură, poate avea nevoie de mai mult efort pentru a menține temperatura interioară.

De aceea, setările nu trebuie schimbate automat odată cu venirea iernii. Temperatura trebuie verificată și menținută la nivelul recomandat de producător.

Modul în care sunt depozitate produsele influențează păstrarea lor în condiții bune. Aerul rece nu se distribuie întotdeauna uniform, iar unele zone ale frigiderului pot fi mai reci decât altele.

Carnea și peștele crude trebuie păstrate în recipiente închise, pe raftul inferior, pentru a evita scurgerea lichidelor peste alte alimente.

Produsele lactate pot fi așezate pe rafturile din mijloc, în timp ce fructele și legumele trebuie depozitate în sertarele special destinate acestora.

Ușa frigiderului este zona în care temperatura variază cel mai mult, din cauza deschiderilor repetate. Aici pot fi păstrate sosuri, băuturi și alte produse care suportă variații mai mari de temperatură, nu alimentele foarte perisabile.

De asemenea, frigiderul nu trebuie umplut până la refuz. Aerul rece trebuie să poată circula printre produse pentru a menține o temperatură cât mai uniformă.

Pe lângă temperatura setată, există câteva aspecte care merită verificate periodic.

Garnitura ușii trebuie să fie curată și să se închidă etanș. Dacă aceasta este deteriorată, aerul rece poate ieși, iar aparatul va funcționa mai mult pentru a menține temperatura dorită.

Este recomandat să nu introduci în frigider vase cu mâncare fierbinte și să nu lași ușa deschisă perioade lungi.

Totodată, trebuie verificat dacă există suficient spațiu pentru circulația aerului și dacă aparatul este amplasat la distanța recomandată de producător față de perete și sursele de căldură.

Temperatura trebuie verificată periodic, inclusiv în timpul iernii, pentru ca alimentele să fie păstrate în condiții corespunzătoare.