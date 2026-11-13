Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, vineri, că a obținut o victorie în primă instanță în litigiul legat de interzicerea protestului programat pentru data de 14 noiembrie. Decizia vizează hotărârea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, care a refuzat să aprobe manifestația solicitată de trei persoane fizice.

Potrivit comunicatului oficial transmis de reprezentanții municipalității, instanța a analizat contestația depusă împotriva hotărârii comisiei și a decis respingerea acesteia.

”Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane. PMB precizează că judecătoria Sectorului 3 a respins cererea chemare în judecată ca neîntemeiată.”

În replică, președintele AUR, George Simion, a transmis vineri că este pregătit să colaboreze cu autoritățile statului pentru bunul mers al acțiunii de sâmbătă din Capitală. Liderul formațiunii politice dorește ca participanții care vor să își exprime sprijinul pentru Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, să beneficieze de protecția necesară. Totodată, Simion l-a acuzat direct pe edilul Capitalei că nu spune adevărul cu privire la documentele depuse la primărie.

”Am făcut eu paşii necesari. Le-am oferit consiliere juridică, asistenţă celor care au depus cerere. Au fost mai multe cereri depuse, respinse. Toate. Minte primarul Ciucu când spune că nu a văzut nicio cerere. Reinventează felul în care au fost aprobate manifestaţii până acum”, a acuzat Simion.

Declarațiile liderului AUR vin la o zi după ce primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că nu are cunoștință despre existența vreunei solicitări venite oficial din partea partidului condus de George Simion pentru mitingul anunțat în Parcul Izvor. Edilul a explicat că evaluarea acestor cereri revine unei comisii de specialiști din cadrul instituției, subliniind necesitatea menținerii ordinii publice și invocând riscul unor incidente similare celor din străinătate, menționând că "nu vrem să se întâmple în România ce s-a întâmplat în Franţa".

"Eu nu ştiu să fi primit din partea partidului AUR vreo cerere de autorizaţie. Nu am văzut. Întrebaţi-l pe domnul Simion unde a depus-o, nu am văzut astfel de autorizaţie", a declarat primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, întrebat fiind dacă a oferit avizul pentru manifestația programată sâmbătă în Parcul Izvor.