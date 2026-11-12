Comisia pentru politică externă din Senatul României a analizat cazul Alinei Apostol, cetățean român aflat în detenție în Republica Populară Chineză.

La invitația președintelui Comisiei pentru politică externă a Senatului României, senatorul Titus Corlățean, Marius Balo a participat marți, 10 noiembrie 2026, la o primă întâlnire de lucru cu membrii comisiei, reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare.

Tema centrală a discuțiilor a vizat situația dramatică a Alinei Apostol, cetățean român aflat în detenție în Republica Populară Chineză – unde în luna decembrie a acestui an se vor împlini deja nouă ani de la încarcerare, dintr-o pedeapsă totală de peste 13 ani – precum și starea sa de sănătate, care s-a agravat îngrijorător în ultima perioadă.

În cadrul reuniunii, senatorii au analizat posibilele căi de acțiune și demersurile instituționale care pot fi întreprinse de statul român pentru a obține, mult mai eficace decât până în prezent, transferul Alinei Apostol în România.

Membrii Comisiei pentru politică externă au apreciat în mod deosebit experiența personală și informațiile relevante furnizate de Marius Balo, precum și solidaritatea sa exemplară, manifestată inclusiv prin asumarea publică a unor restricții alimentare severe pentru a atrage atenția asupra acestui caz umanitar.

„Am constatat cu satisfacție o poziție unanimă a membrilor comisiei, din toate grupurile politice, de susținere angajată a acțiunilor care urmăresc transferul în România al Alinei Apostol, în primul rând din rațiuni umanitare. În acest context, nu trebuie să uităm istoria relațiilor bilaterale româno-chineze și Parteneriatul amplu de prietenie și cooperare dintre cele două țări. Aceste repere ar trebui să fie mult mai bine valorizate, mai ales într-un caz cu un uriaș impact emoțional la nivelul opiniei publice românești, aspect pe care ar fi util să îl ia în considerare și autoritățile chineze”, a declarat senatorul Titus Corlățean.

La lucrările comisiei au participat, de asemenea, la invitația președintelui Titus Corlățean, senatorul Ionel-Cristinel Rujan, președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE) și ai Ministerului Justiției (MJ). Ca urmare a dezbaterilor, Comisia pentru politică externă a decis organizarea, în perioada imediat următoare, a unei audieri oficiale la care va fi invitată conducerea Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Justiției.

„Ne interesează schimbarea registrului de acțiune și creșterea eficacității demersurilor României pentru repatrierea cetățenei române, Alina Apostol, aflată într-o situație extrem de dificilă. Familia sa, care a făcut deja mari sacrificii financiare pentru plata amenzii penale stabilite de instanțele chineze, are nevoie să știe că instituțiile românești își pot face mai bine datoria și că reunificarea familiei poate avea loc mult mai rapid”, a subliniat președintele Comisiei pentru politică externă, Titus Corlățean.