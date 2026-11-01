Profesorul Marius Balo, care a executat opt ani de închisoare în China comunistă după ce a fost acuzat de o fraudă de 80 de dolari, a anunțat că începe greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației Alinei Apostol. Românca execută acolo o pedeapsă de 13 ani și jumătate, iar instanțele din România au dispus transferul ei într-un penitenciar din țară, însă procedura nu a fost finalizată.

Marius Balo a anunțat că va consuma doar apă până când autoritățile vor rezolva transferul Alinei Apostol în România. Profesorul spune că au trecut trei ani de când a făcut public cazul femeii, fără ca Ministerul Justiției să întreprindă, în opinia sa, demersuri concrete pentru aducerea acesteia în țară.

Balo relatează că starea fizică și psihică a româncei s-a deteriorat grav în timpul detenției. Potrivit relatării sale, Alina Apostol trăiește în condiții extrem de dificile, muncește pentru hrană și se confruntă cu probleme de sănătate provocate de inaniție și efort fizic.

„Am trecut și eu prin temnițele Chinei comuniste și nu pot rămâne indiferent, chiar de-aș vrea. Mă doare încă amintirea suferințelor acelor ani”, a transmis acesta, explicând motivul pentru care a decis să recurgă la protest.

El a acuzat Ministerul Justiției de lipsă de implicare și a afirmat că reprezentanții instituției i-au transmis recent că sunt preocupați de caz. Marius Balo a anunțat că va publica săptămânal rezultatele analizelor de sânge pe durata grevei foamei.

Românca a fost condamnată în iulie 2019 de Curtea Populară din Quanzhou, sub acuzația de fraudă cu un card bancar. Pedeapsa stabilită de instanța chineză a fost de 13 ani și șase luni de detenție.

În martie 2023, Curtea de Apel București a recunoscut parțial hotărârea străină și a adaptat pedeapsa la legislația românească, stabilind o condamnare de nouă ani și patru luni. Instanța a dispus și transferul femeii într-un penitenciar din România, în baza procedurilor de cooperare judiciară internațională în materie penală.

Cu toate acestea, Alina Apostol nu a fost adusă până acum în țară.

Profesorul a fost el însuși încarcerat în China, unde a executat opt ani de detenție după ce a fost condamnat într-un dosar privind o fraudă de 80 de dolari. El a revenit în România în 2022.

Acum, Balo spune că va continua protestul până când transferul Alinei Apostol va fi rezolvat.