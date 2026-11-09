Problemele cu furnizarea apei calde și a căldurii afectează toate cele șase sectoare ale Capitalei, luni, 9 noiembrie 2026. Sute de blocuri se confruntă cu întreruperi sau cu furnizarea agentului termic la temperaturi insuficiente, în timp ce locuitorii reclamă că nu își pot încălzi apartamentele și că au dificultăți în asigurarea igienei zilnice.

Situația apare într-o perioadă în care temperaturile exterioare au scăzut, iar lipsa încălzirii devine tot mai greu de suportat. Unii bucureșteni spun că au ajuns să încălzească apa în oale, pe aragaz, pentru a putea face baie sau pentru alte activități de igienă personală.

Potrivit datelor disponibile luni dimineață, problemele sunt raportate în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Situația este monitorizată prin aplicația Termo Alert, care afișează avariile și deficiențele din sistemul centralizat de termoficare.

Deficiențele din sistemul de termoficare nu se limitează la un singur cartier sau la o anumită zonă a Bucureștiului. Locuitorii din toate cele șase sectoare se confruntă cu probleme, de la întreruperi ale furnizării apei calde până la temperaturi insuficiente ale agentului termic.

Cele mai multe sesizări din raportările consultate provin din sectoarele 2, 4 și 6. Probleme sunt semnalate și în sectoarele 1, 3 și 5.

În unele apartamente, caloriferele rămân reci, iar apa de la robinet nu ajunge la temperatura necesară pentru utilizare normală. Pentru familiile care depind exclusiv de sistemul centralizat, situația înseamnă disconfort și dificultăți în desfășurarea activităților zilnice.

Situația din Capitală a generat un schimb de explicații între Electrocentrale București (ELCEN), compania care produce energia termică, și Compania Municipală Termoenergetica, responsabilă de transportul și distribuția agentului termic.

ELCEN susține că pierderile importante din rețeaua de transport și distribuție afectează funcționarea sistemului. Compania a anunțat că trebuie să introducă suplimentar aproximativ 1.860 de tone de apă fierbinte pe oră pentru a compensa pierderile.

De cealaltă parte, Termoenergetica afirmă că centralele disponibile nu produc suficientă energie termică pentru necesarul Capitalei. Compania reclamă și temperatura prea mică a agentului termic livrat din centrale, care nu permite asigurarea încălzirii corespunzătoare în toate locuințele.

Potrivit explicațiilor Termoenergetica, temperaturile agentului termic furnizat de CET București Sud și CET Progresu se situează în jurul valorilor de 68-71 de grade Celsius, sub nivelul solicitat pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului.

O altă problemă care influențează alimentarea cu energie termică este indisponibilitatea CET București Vest. Centrala se află în reparații după două avarii majore produse în primăvara acestui an.

În lipsa acestei unități, o parte din necesarul de energie termică trebuie preluată de celelalte centrale disponibile, ceea ce pune presiune suplimentară asupra sistemului.

Potrivit informațiilor comunicate de companiile implicate, repornirea CET București Vest este programată pentru 15 noiembrie 2026. Reluarea activității ar putea contribui la îmbunătățirea furnizării agentului termic în zonele deservite.

Locuitorii Capitalei pot consulta aplicația oficială Termo Alert pentru a verifica dacă există avarii sau deficiențe la furnizarea apei calde și a căldurii în zona în care locuiesc.

Platforma oferă informații despre starea sistemului de termoficare și termenele estimate pentru remedierea problemelor. Acestea se pot modifica în funcție de evoluția intervențiilor și de condițiile tehnice din rețea.

Problemele de termoficare continuă să afecteze locuitorii din toate cele șase sectoare ale Bucureștiului. Până la remedierea deficiențelor din rețea și creșterea capacității de producție, mulți bucureșteni rămân cu apartamente reci și fără acces constant la apă caldă.