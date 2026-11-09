Social

Capitala se confruntă cu probleme de termoficare. Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldură

Capitala se confruntă cu probleme de termoficare. Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă și căldurălipsa apa calda si caldura / sursa foto: arhiva EvZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Problemele cu furnizarea apei calde și a căldurii afectează toate cele șase sectoare ale Capitalei, luni, 9 noiembrie 2026. Sute de blocuri se confruntă cu întreruperi sau cu furnizarea agentului termic la temperaturi insuficiente, în timp ce locuitorii reclamă că nu își pot încălzi apartamentele și că au dificultăți în asigurarea igienei zilnice.

Situația apare într-o perioadă în care temperaturile exterioare au scăzut, iar lipsa încălzirii devine tot mai greu de suportat. Unii bucureșteni spun că au ajuns să încălzească apa în oale, pe aragaz, pentru a putea face baie sau pentru alte activități de igienă personală.

Potrivit datelor disponibile luni dimineață, problemele sunt raportate în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Situația este monitorizată prin aplicația Termo Alert, care afișează avariile și deficiențele din sistemul centralizat de termoficare.

Toate sectoarele Capitalei sunt afectate de problemele furnăzării apei calde și a căldurii

Deficiențele din sistemul de termoficare nu se limitează la un singur cartier sau la o anumită zonă a Bucureștiului. Locuitorii din toate cele șase sectoare se confruntă cu probleme, de la întreruperi ale furnizării apei calde până la temperaturi insuficiente ale agentului termic.

Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Călin Georgescu scapă de arestul preventiv. Decizia nu e definitivă. Update
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 
Cum poți fi păcălit în baruri. Cele mai frecvente trucuri 

Cele mai multe sesizări din raportările consultate provin din sectoarele 2, 4 și 6. Probleme sunt semnalate și în sectoarele 1, 3 și 5.

În unele apartamente, caloriferele rămân reci, iar apa de la robinet nu ajunge la temperatura necesară pentru utilizare normală. Pentru familiile care depind exclusiv de sistemul centralizat, situația înseamnă disconfort și dificultăți în desfășurarea activităților zilnice.

ELCEN și Termoenergetica oferă explicații diferite

Situația din Capitală a generat un schimb de explicații între Electrocentrale București (ELCEN), compania care produce energia termică, și Compania Municipală Termoenergetica, responsabilă de transportul și distribuția agentului termic.

Sebastian Burduja, proiect pentru reducerea facturilor la gaze

Sursa foto: arhiva EVZ

ELCEN susține că pierderile importante din rețeaua de transport și distribuție afectează funcționarea sistemului. Compania a anunțat că trebuie să introducă suplimentar aproximativ 1.860 de tone de apă fierbinte pe oră pentru a compensa pierderile.

De cealaltă parte, Termoenergetica afirmă că centralele disponibile nu produc suficientă energie termică pentru necesarul Capitalei. Compania reclamă și temperatura prea mică a agentului termic livrat din centrale, care nu permite asigurarea încălzirii corespunzătoare în toate locuințele.

Potrivit explicațiilor Termoenergetica, temperaturile agentului termic furnizat de CET București Sud și CET Progresu se situează în jurul valorilor de 68-71 de grade Celsius, sub nivelul solicitat pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului.

CET București Vest ar putea fi repornită pe 15 noiembrie

O altă problemă care influențează alimentarea cu energie termică este indisponibilitatea CET București Vest. Centrala se află în reparații după două avarii majore produse în primăvara acestui an.

În lipsa acestei unități, o parte din necesarul de energie termică trebuie preluată de celelalte centrale disponibile, ceea ce pune presiune suplimentară asupra sistemului.

Potrivit informațiilor comunicate de companiile implicate, repornirea CET București Vest este programată pentru 15 noiembrie 2026. Reluarea activității ar putea contribui la îmbunătățirea furnizării agentului termic în zonele deservite.

Cum pot verifica bucureștenii situația apei calde și a căldurii

Locuitorii Capitalei pot consulta aplicația oficială Termo Alert pentru a verifica dacă există avarii sau deficiențe la furnizarea apei calde și a căldurii în zona în care locuiesc.

Platforma oferă informații despre starea sistemului de termoficare și termenele estimate pentru remedierea problemelor. Acestea se pot modifica în funcție de evoluția intervențiilor și de condițiile tehnice din rețea.

Problemele de termoficare continuă să afecteze locuitorii din toate cele șase sectoare ale Bucureștiului. Până la remedierea deficiențelor din rețea și creșterea capacității de producție, mulți bucureșteni rămân cu apartamente reci și fără acces constant la apă caldă.

Stiri calde

17:47 - Russell Brand, sentință dură la tribunalul din Londra! Actorul britanic, condamnat pentru viol și agresiuni sexuale

17:40 - Zeci de focare de rabie în județul Harghita. Autoritățile locale, apel către cei care au animale de companie

17:32 - Revoluție totală la FCSB: Gigi Becali a numit un nou responsabil pentru transferuri și anunță sancțiuni în conducere

17:23 - Decizie la vârful PNL. Ilie Bolojan: „Fiecare poate să voteze aşa cum doreşte, dar nu din interiorul grupului politic”

17:15 - UE anunță încă 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Banii ar acoperi facturile la energie ale familiilor ...

17:04 - România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sa...

16:54 - Trei semne din zodiacul chinezesc sunt puse la încercare pe 10 noiembrie. Astrele recomandă prudenț

16:46 - Explozie devastatoare în Turcia. Șase persoane au murit și alte 12 au fost rănite

HAI România!

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sau un procent pe un șervețel”

România, în pericol să devină din nou monedă de schimb între marile puteri. Adrian Severin: „Suntem iarăși o cifră sa...

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Vine o nouă Yaltă. România, din nou pe șervețel

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Proiecte speciale