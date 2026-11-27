Strobe Talbott, fost adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite și unul dintre oamenii care au contribuit la conturarea politicii externe americane față de Rusia după încheierea Războiului Rece, a murit joi, la vârsta de 80 de ani, potrivit Fox News.

Acesta a condus timp de 15 ani prestigiosul institut de cercetare Brookings Institution și a fost un apropiat al fostului președinte american Bill Clinton.

Fiul său, Devin Talbott, a confirmat decesul pentru Associated Press, precizând că tatăl său s-a stins în liniște, la domiciliul din East Hampton, New York, după o lungă perioadă de boală.

Originar din statul Ohio, Strobe Talbott și-a început cariera în jurnalism în perioada studiilor la universitățile Yale și Oxford. În timpul anilor petrecuți la Oxford, acesta a fost coleg de cameră cu Bill Clinton, care avea să devină ulterior președintele Statelor Unite. Clinton a povestit în trecut, în glumă, că responsabilitatea sa în apartamentul pe care îl împărțeau era să îi pregătească micul dejun lui Talbott în fiecare dimineață.

Cariera sa jurnalistică a început la revista Time, unde a ajuns inițial ca stagiar. Ulterior, a primit misiunea de a traduce memoriile fostului lider sovietic Nikita Hrușciov, înlăturat de la putere în 1964. Traducerea acestor documente i-a adus un post permanent în redacție.

Talbott a lucrat timp de 21 de ani pentru revista Time, perioadă în care s-a specializat în relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică. A condus biroul publicației de la Washington și a activat ca editorialist pe teme de politică externă.

În 1994, a intrat în administrația președintelui Bill Clinton, fiind numit adjunct al secretarului de stat. În această funcție, a avut un rol important în coordonarea relațiilor Washingtonului cu Rusia și cu celelalte state apărute după destrămarea Uniunii Sovietice.

Bill Clinton a transmis un mesaj de omagiu după moartea fostului său colaborator, afirmând că Talbott era persoana cea mai potrivită pentru a-l consilia în privința relațiilor cu Rusia. Fostul președinte a amintit că și Hillary Clinton s-a bazat pe sfaturile acestuia.

„Era analitic, complet devotat diplomației și un om integru”, a declarat Bill Clinton. Acesta a subliniat contribuția lui Talbott la consolidarea încrederii între două foste puteri rivale, la reducerea riscurilor nucleare și la construirea unei Europe în care mai mulți oameni să poată trăi în libertate și pace.

Clinton a evidențiat, de asemenea, rolul fostului diplomat în procesul de extindere a NATO și în eforturile de soluționare a conflictelor etnice din Balcani.

„A fost un om bun și strălucit, care a făcut lumea noastră mai pașnică și mai sigură”, a transmis fostul lider de la Casa Albă, adăugând că el și Hillary Clinton îi vor simți profund lipsa.

După încheierea activității în administrația americană, Talbott a continuat să joace un rol important în dezbaterile de politică externă.

În 2002, a devenit președintele Brookings Institution, una dintre cele mai cunoscute organizații de cercetare și analiză politică din Statele Unite, funcție pe care a ocupat-o până în 2017. De asemenea, a condus Consiliul pentru Politică Externă al Departamentului de Stat.

Strobe Talbott lasă în urmă doi fii, Devin și Adrian, și șase nepoți. Prima sa soție, Brooke Shearer, a murit în 2009. Ulterior, acesta s-a căsătorit cu scriitoarea Barbara Lazear Ascher.