Când vorbim despre masa de Thanksgiving, majoritatea oamenilor se gândesc imediat la curcan. Există însă un alt preparat aproape la fel de prezent pe mesele americane în această zi: Green Bean Casserole. Simplu, consistent și profund legat de cultura culinară a SUA, acest fel de mâncare a devenit un simbol al sărbătorii, chiar dacă a fost inventat abia în anii ’50.

Rețeta a fost creată în 1955 de Dorcas Reilly, angajată în departamentul de economie casnică al companiei Campbell’s din Camden, New Jersey. Cerința era clară: un preparat rapid, ușor de făcut, cu ingrediente pe care le avea aproape orice gospodărie americană. Rezultatul a fost o combinație de fasole verde, cremă de ciuperci Campbell’s, lapte, un strop de sos de soia, piper și, deasupra, ceapă prăjită crocantă.

Inițial s-a numit „Green Bean Bake” și nu a fost gândit special pentru Thanksgiving. Abia în anii ’60, după ce Campbell’s a început să tipărească rețeta pe etichetele conservelor de cremă de ciuperci, preparatul a explodat în popularitate. Astăzi, compania estimează că apare pe aproximativ 20 de milioane de mese de Thanksgiving în fiecare an.

Secretul stă în simplitate și în contrastul de texturi. Fasolea rămâne relativ crocantă, sosul cremos leagă totul, iar ceapa prăjită de deasupra aduce un crunch satisfăcător. Este un fel de mâncare care nu cere tehnici complicate și care se potrivește perfect lângă cartofi piure, sos de afine sau umplutură.

Ingrediente:

500-600 g fasole verde (proaspătă, congelată sau din conservă, scursă)

1 conservă cremă de ciuperci (aprox. 300 g)

100-120 ml lapte

1 linguriță sos de soia

sare și piper

150-180 g ceapă prăjită crocantă (french fried onions)

Mod de preparare: Amestecă crema de ciuperci cu laptele, sosul de soia, sarea și piperul. Adaugă fasolea și cam două treimi din ceapa prăjită. Toarnă totul într-o tavă, coace la 180°C timp de 25 de minute, apoi presară restul de ceapă crocantă și mai lasă 5 minute în cuptor.

Green Bean Casserole rămâne un exemplu clar de cum un preparat născut din marketing alimentar a ajuns să facă parte din tradiția unei sărbători naționale. Este ușor de reprodus, nu necesită ingrediente rare și oferă exact tipul de confort culinar pe care mulți americani îl asociază cu Thanksgiving