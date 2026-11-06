Alin Tișe spune că județul Cluj a crescut mai mult decât Bihorul

Alin Tișe este nemulțumit atenția acordată dezvoltării județului Bihor în comparație cu rezultatele obținute în Cluj și susține că performanțele celor două administrații ar trebui evaluate după aceleași criterii.

Președintele Consiliului Județean Cluj afirmă, într-o postare pe Facebook, că dezvoltarea economică, investițiile și proiectele realizate în județul său nu trebuie trecute cu vederea atunci când sunt apreciate rezultatele altor administrații locale.

Alin Tișe a enumerat mai multe argumente în favoarea performanțelor economice ale Clujului.

El a amintit universitățile, spitalele, aeroportul internațional aflat în dezvoltare și investițiile în infrastructură, susținând că județul a devenit unul dintre cele mai importante centre economice, universitare și medicale din România.

Potrivit acestuia, Clujul a atras peste un miliard de euro din fonduri europene și a înregistrat, în ultimele două decenii, o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor peste ritmul Capitalei.

În prezent, județul ocupă locul al doilea la nivel național la acest indicator, după București, afirmă liderul administrației județene.

„Sunt rezultate care nu au apărut peste noapte, ci în urma unor ani de muncă, investiții și proiecte duse la bun sfârșit”, a transmis Alin Tișe.

Acesta a susținut că nu contestă meritele administrației din Bihor, dar consideră că rezultatele obținute în Cluj ar trebui apreciate cu aceeași măsură.

În opinia sa, dezvoltarea trebuie diferențiată de măsurile de austeritate, iar concedierile și reducerea cheltuielilor, inclusiv în sănătate și educație, nu reprezintă automat reformă.

Tișe a susținut că performanța unui lider nu trebuie evaluată exclusiv prin economiile realizate la buget, ci și prin capacitatea de a atrage finanțări, de a investi și de a duce proiectele la bun sfârșit.

„Un lider adevărat este cel care știe să construiască, nu doar să taie”, a afirmat acesta, adăugând că valoarea unei administrații se vede în rezultatele concrete lăsate comunității.