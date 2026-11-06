Politica

Alin Tișe spune că județul Cluj a crescut mai mult decât Bihorul

Alin Tișe spune că județul Cluj a crescut mai mult decât BihorulSursa foto: Facebook/Alin Tișe
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Alin Tișe este nemulțumit atenția acordată dezvoltării județului Bihor în comparație cu rezultatele obținute în Cluj și susține că performanțele celor două administrații ar trebui evaluate după aceleași criterii.

Alin Tișe enumeră performanțele economice ale Clujului

Președintele Consiliului Județean Cluj afirmă, într-o postare pe Facebook, că dezvoltarea economică, investițiile și proiectele realizate în județul său nu trebuie trecute cu vederea atunci când sunt apreciate rezultatele altor administrații locale.

Alin Tișe a enumerat mai multe argumente în favoarea performanțelor economice ale Clujului.

El a amintit universitățile, spitalele, aeroportul internațional aflat în dezvoltare și investițiile în infrastructură, susținând că județul a devenit unul dintre cele mai importante centre economice, universitare și medicale din România.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor
Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor
Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate
Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate

Clujul a crescut mai mult decât Bucureștiul

Potrivit acestuia, Clujul a atras peste un miliard de euro din fonduri europene și a înregistrat, în ultimele două decenii, o creștere a PIB-ului pe cap de locuitor peste ritmul Capitalei.

În prezent, județul ocupă locul al doilea la nivel național la acest indicator, după București, afirmă liderul administrației județene.

„Sunt rezultate care nu au apărut peste noapte, ci în urma unor ani de muncă, investiții și proiecte duse la bun sfârșit”, a transmis Alin Tișe.

cluj vs bihor

cluj vs bihor / foto: FB

Acesta a susținut că nu contestă meritele administrației din Bihor, dar consideră că rezultatele obținute în Cluj ar trebui apreciate cu aceeași măsură.

Alin Tișe: Un lider adevărat este cel care știe să construiască

În opinia sa, dezvoltarea trebuie diferențiată de măsurile de austeritate, iar concedierile și reducerea cheltuielilor, inclusiv în sănătate și educație, nu reprezintă automat reformă.

Tișe a susținut că performanța unui lider nu trebuie evaluată exclusiv prin economiile realizate la buget, ci și prin capacitatea de a atrage finanțări, de a investi și de a duce proiectele la bun sfârșit.

„Un lider adevărat este cel care știe să construiască, nu doar să taie”, a afirmat acesta, adăugând că valoarea unei administrații se vede în rezultatele concrete lăsate comunității.

Stiri calde

06:45 - Tatăl lui Meghan Markle, arestat pentru abuz asupra copiilor

06:34 - Prognoza meteo, 7 noiembrie. Vreme mai rece decât în mod normal la nivelul întregii țări

06:25 - Candidatul socialiștilor la șefia Găgăuziei, promovat pe bani de un afacerist din Rusia. CEC a descoperit reclame ele...

06:16 - Calendar Ortodox, 7 noiembrie. Sfântul Cuvios Lazăr, care multe minuni a săvârșit

06:05 - Permisul categoria B ar putea permite conducerea de motociclete cu cutie manuală. Ce condiții trebuie respectate

23:55 - Unde să nu pui niciodată routerul Wi-Fi în casă. Greșeala care îți poate încetini internetul

HAI România!

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

Ce înseamnă înfrângerea republicanilor pentru România. Miza alegerilor americane dincolo de Washington

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în perioada următoare

România, lăsată în afara discuțiilor strategice despre NATO. Dan Andronic: Eu cred că vom avea niște vești proaste în...

Proiecte speciale