Un grup de 11 primari ai Partidului Național Liberal (PNL) din județul Giurgiu și-a exprimat nemulțumirea față de direcția actuală a partidului și față de deciziile președintelui formațiunii, Ilie Bolojan, potrivit presei locale.

În urma unei consultări telefonice, cei mai mulți au susținut organizarea urgentă a alegerilor interne și au indicat numele lui Alin Tișe ca posibilă alternativă la actuala conducere, dacă acesta va candida.

Primarii au criticat refuzul lui Bolojan de a susține o formulă de guvernare alături de PSD, considerând că această poziție afectează partidul și administrațiile locale.

Ei au invocat nevoia de stabilitate guvernamentală, finanțări și sprijin pentru continuarea proiectelor din comunitățile pe care le conduc.

Cei 11 aleși locali consultați sunt Daniel Trăistaru (Bolintin-Vale), Adrian Gâjâilă (Mihăilești), Alexandru Păun (Joița), Gheorghe Manea (Găiseni), Aurelian Simion (Vânătorii Mici), Marin Ghidănac (Roata de Jos), Virginia Drăgan (Mârșa), Cătălin Preda (Ogrezeni), Dumitru Preda (Buturugeni), Constantin Cărăpănceanu (Ghimpați) și Marian Negru (Letca Nouă).

Primarii consideră necesară organizarea unui congres al PNL până în primăvara anului 2027. În cadrul acestuia ar urma să fie dezbătute direcția politică a partidului, relațiile cu celelalte formațiuni, strategia de guvernare, sprijinul pentru administrațiile locale și obiectivele electorale.

Unul dintre participanții la consultare a declarat că partidul nu înseamnă doar liderul de la București și deciziile conducerii centrale, ci și organizațiile județene, primarii, consilierii locali și județeni, precum și comunitățile reprezentate de aceștia.

Potrivit opiniilor exprimate, viitoarea conducere ar trebui să aibă legitimitate în interiorul formațiunii și să mențină o relație funcțională între structurile centrale și organizațiile din teritoriu.

Consultarea celor 11 primari indică susținere pentru alegeri interne și pentru o dezbatere privind strategia PNL. Alin Tișe este numele menționat de aceștia ca posibil candidat la președinția partidului, în cazul în care va decide să intre în competiție.