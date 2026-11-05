Inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 8 milioane de lei, în urma a aproape 2.200 de verificări efectuate în toată țara, în perioada 26–30 octombrie 2026. Controalele au scos la iveală 191 de cazuri de muncă nedeclarată, dar și încălcări ale regulilor privind timpul de lucru și protecția angajaților, arată Inspecția Muncii.

Potrivit datelor publicate de Inspecția Muncii, în cele cinci zile au fost efectuate 2.196 de controale pentru verificarea respectării legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă.

În urma acestora, au fost aplicate 1.410 sancțiuni, dintre care 441 de amenzi, în valoare cumulată de 8.092.200 de lei. Inspectorii au dispus, totodată, 2.761 de măsuri pentru remedierea problemelor identificate la angajatori.

Amploarea verificărilor a fost evidențiată și de ministrul Muncii, Petre Florin Manole, care a transmis că inspectorii au realizat peste 400 de controale pe zi.

Cele mai multe verificări au vizat relațiile de muncă. Inspectorii au efectuat 1.333 de controale în acest domeniu, în urma cărora au aplicat 506 sancțiuni, inclusiv 288 de amenzi. Valoarea acestora a ajuns la 7.192.700 de lei.

Una dintre cele mai importante probleme identificate a fost munca nedeclarată. În total, au fost descoperite 191 de astfel de cazuri.

Printre abaterile constatate s-au numărat și încălcarea regulilor privind durata timpului de lucru și perioadele obligatorii de odihnă, precum și nerespectarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă în urma unor verificări anterioare.

Alte 863 de controale au vizat respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. Acestea s-au soldat cu 904 sancțiuni, dintre care 153 de amenzi, în valoare totală de 899.500 de lei.

În urma verificărilor, inspectorii au identificat riscuri pentru angajați și au dispus oprirea din funcțiune a 11 echipamente de muncă. De asemenea, au fost constatate probleme legate de instruirea salariaților cu privire la regulile de securitate și sănătate în muncă.

Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, a atras atenția asupra consecințelor pe care le pot avea abaterile descoperite asupra lucrătorilor.

„Pentru noi, fiecare neconformitate identificată trebuie să se traducă într-o schimbare reală la locul de muncă”, a declarat acesta.

Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a evidențiat amploarea acțiunilor desfășurate de inspectorii de muncă și a anunțat că verificările vor continua.

Inspecția Muncii a transmis că viitoarele controale vor urmări combaterea muncii nedeclarate, respectarea drepturilor salariaților și prevenirea accidentelor prin asigurarea unor condiții de lucru sigure.