Filmul „Nightborn” („Copilul nopții”), regizat de finlandeza Hanna Bergholm și cu Rupert Grint în distribuție, ajunge în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026, potrivit Fantasia Festival..

Producția, prezentată în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, a câștigat două distincții importante la Fantasia International Film Festival 2026, inclusiv premiul pentru cel mai bun film.

Distribuit de Independența Film, lungmetrajul propune o combinație de horror psihologic, elemente de horror corporal și umor negru, într-o poveste inspirată de mitologia nordică și de experiențele maternității.

Din distribuție fac parte Seidi Haarla, Rupert Grint și alți actori, iar acțiunea urmărește transformarea unei familii după nașterea primului copil.

Povestea îi are în centru pe Saga, interpretată de Seidi Haarla, și pe soțul ei britanic, Jon, jucat de Rupert Grint. Cei doi se mută într-o casă izolată, aflată în mijlocul unei păduri din Finlanda. Locuința are o semnificație specială pentru Saga, care și-a petrecut aici o parte importantă a copilăriei.

Cuplul își dorește un nou început și speră să construiască o familie în acest loc. Planurile lor se schimbă însă după nașterea fiului, Kuura. Saga începe să observe comportamente neobișnuite la bebeluș și devine tot mai convinsă că ceva nu este în regulă.

Îngrijorările ei nu sunt împărtășite de cei din jur. Jon încearcă să o liniștească, fără să înțeleagă amploarea temerilor sale. Pe măsură ce tensiunile cresc, relația dintre cei doi soți se deteriorează, iar povestea explorează granița tot mai fragilă dintre instinctul matern, percepție și coșmar.

„Nightborn” a fost selectat în competiția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, iar ulterior a obținut două premii Cheval Noir la ediția din 2026 a Fantasia International Film Festival.

Filmul a fost recompensat cu trofeul pentru cel mai bun lungmetraj, în timp ce Seidi Haarla a primit premiul pentru interpretare. Distincțiile au adus în atenție atât construcția poveștii, cât și prestația actriței în rolul unei mame confruntate cu o situație pe care nu reușește să o explice.

Presa internațională a remarcat amestecul de umor negru și horror, precum și modul în care regizoarea folosește experiențele cotidiene ale părinților pentru a construi situații tulburătoare.

Hanna Bergholm a explicat că inspirația pentru film a venit și din propria experiență de mamă. Regizoarea a urmărit să exploreze aspecte ale maternității despre care se vorbește mai puțin, precum oboseala, frustrarea și dificultatea de a accepta că propriul copil poate fi diferit de imaginea construită înainte de naștere.

Aceste teme sunt integrate în universul mitologiei finlandeze, cu referințe la legendele despre trolii care locuiesc în păduri. Rezultatul este o combinație între horror corporal și umor negru, în care elementele supranaturale se intersectează cu tensiunile unei familii aflate în criză.

Regizoarea revine astfel la genul horror după „Hatching” (2022), lungmetrajul său de debut, care a atras atenția la festivaluri internaționale precum Gérardmer și Sitges.

Unul dintre detaliile tehnice ale producției este modul în care a fost realizat personajul bebelușului Kuura. Echipa a folosit păpuși animatronice, iar la dezvoltarea acestora a contribuit Gustav Hoegen, specialist cu experiență în producții precum „Star Wars” și „Jurassic World”.

Pentru unele secvențe, manipularea păpușilor a necesitat participarea simultană a cinci păpușari. Tehnica a permis realizarea unor scene în care personajul trebuia să aibă mișcări și reacții cât mai apropiate de cele ale unui bebeluș real.

Pentru publicul larg, Rupert Grint este cunoscut în special pentru interpretarea lui Ron Weasley din seria „Harry Potter”. Actorul britanic a continuat însă să exploreze și alte genuri, inclusiv horrorul, prin serialul „Servant” și filmul „Knock at the Cabin”.

În „Nightborn”, el îl interpretează pe Jon, un tată bine intenționat, care încearcă să-și sprijine soția, dar nu reușește să înțeleagă ceea ce aceasta percepe ca fiind o amenințare.

Seidi Haarla, cunoscută și pentru rolul din „Compartment No. 6”, interpretează personajul principal feminin, într-un parcurs care pornește de la entuziasmul unui nou început și ajunge la epuizare, teamă și disperare.

„Nightborn” („Copilul nopții”) intră în cinematografele din România pe 6 noiembrie 2026, fiind distribuit de Independența Film.

Filmul aduce pe ecran o perspectivă neobișnuită asupra maternității, combinând mitologia finlandeză cu elementele specifice cinematografiei horror. Premiat la Fantasia și prezentat la Berlin, lungmetrajul marchează revenirea Hannei Bergholm la genul care i-a adus recunoaștere internațională.