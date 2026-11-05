O legendă fundamentală pentru cultura hindusă devine subiectul uneia dintre cele mai ambițioase producții cinematografice realizate vreodată în India. „Ramayana: Rise of a Legend”, filmul regizat de Nitesh Tiwari, are premiera mondială joi, 5 noiembrie, și beneficiază de un buget cumulat estimat la 420 de milioane de dolari pentru cele două părți ale proiectului.

Producătorii mizează pe o distribuție de prim rang, efecte vizuale realizate de specialiști premiați cu Oscar și o coloană sonoră semnată de Hans Zimmer și A.R. Rahman. Proiectul, la care se lucrează de mai bine de zece ani, este gândit pentru publicul internațional și a fost comparat de producătorul Namit Malhotra cu universurile din „Stăpânul inelelor” și „Războiul stelelor”.

„Este cea mai mare producție din istoria cinematografiei indiene”, a declarat Malhotra. Acesta consideră că amploarea poveștii și dimensiunea spectacolului vizual pot atrage spectatori din întreaga lume.

Filmul readuce pe ecran povestea prințului Rama, personaj central al epopeii sanscrite atribuite poetului Valmiki. Acesta pornește într-o călătorie pentru a-și salva soția, Sita, răpită de Ravana, regele demonilor. În această misiune îl însoțesc fratele său, Lakshman, și Hanuman, zeul-maimuță.

Ranbir Kapoor interpretează rolul lui Rama, Sai Pallavi o aduce pe ecran pe Sita, iar actorul Yash îl joacă pe Ravana. Producătorii au construit decoruri de mari dimensiuni la Mumbai, în timp ce echipele de efecte vizuale au lucrat în India, Londra și Vancouver.

Spectacolul vizual include creaturi fantastice, demoni uriași și elefanți zburători. Efectele speciale sunt realizate de DNEG, companie condusă de Namit Malhotra, care a obținut opt premii Oscar pentru contribuția la producții precum „Inception” și „Dune”.

„Oameni din întreaga lume au lucrat la acest proiect”, a declarat Ranbir Kapoor într-un interviu acordat AFP înainte de lansare.

Un alt element important al producției este coloana sonoră, realizată de doi compozitori recompensați cu Oscar: germanul Hans Zimmer și indianul A.R. Rahman. Filmul are versiuni în hindi și engleză, iar realizatorii au pregătit o adaptare specială pentru publicul din afara Indiei.

Deși povestea este construită în jurul unei epopei indiene, producția se îndepărtează de unele formule consacrate ale Bollywoodului. Nu include secvențele ample de cântec și dans caracteristice multor filme ale industriei, dar păstrează elemente precum povestea de dragoste, melodrama, acțiunea și decorurile spectaculoase.

Pentru regizorul Nitesh Tiwari, miza a fost să transmită publicului internațional valorile și emoțiile asociate poveștii.

„Există un anumit sentiment de atemporalitate în emoțiile și valorile pe care le reprezintă «Ramayana», iar exact acest lucru am vrut să-l împărtășim cu restul lumii”, a afirmat regizorul.

„Ramayana” este una dintre cele mai cunoscute povești ale tradiției hinduse și a fost reinterpretată de-a lungul secolelor în numeroase regiuni din Asia de Sud și de Sud-Est. Personajele și episoadele sale se regăsesc în spectacole de teatru, dansuri tradiționale și reprezentații cu marionete din țări precum Thailanda și Cambodgia.

Prințul Rama este venerat de hinduși ca o încarnare a zeului Vișnu. Povestea sa ocupă un loc important și în sărbători religioase precum Dussehra, care marchează victoria asupra lui Ravana, și Diwali, asociată cu întoarcerea lui Rama la Ayodhya după exil.

Epopeea are și o dimensiune politică în India contemporană. În 1992, militanți hinduși naționaliști au demolat o moschee din secolul al XVI-lea din Ayodhya, susținând că aceasta fusese ridicată pe locul considerat legat de nașterea lui Rama. Distrugerea clădirii a fost urmată de violențe intercomunitare soldate cu cel puțin 2.000 de morți, majoritatea musulmani.

În 2019, Curtea Supremă a Indiei a decis ca terenul să fie atribuit construirii unui templu dedicat lui Rama. Lăcașul a fost inaugurat în 2024 de premierul Narendra Modi, înaintea alegerilor generale.

Popularitatea poveștii a fost consolidată și de adaptările sale televizate. Un serial difuzat la sfârșitul anilor 1980 de postul public Doordarshan a atras milioane de telespectatori. Unii analiști au legat popularitatea producției de creșterea influenței politice a naționaliștilor hinduși, în contextul mobilizării în jurul revendicărilor de la Ayodhya.

Noua adaptare cinematografică este produsă de Prime Focus Studios și Monster Mind Creations, compania actorului Yash, iar Sony Pictures se ocupă de distribuția internațională. A doua parte a proiectului este programată pentru 2028.