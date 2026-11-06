Cea de-a XVI-a ediție a Bucharest Jewish Film Festival (BJFF) se desfășoară între 8 și 12 noiembrie 2026, la București, sub tema „Minți în mișcare”.

Evenimentul propune șapte filme dedicate reflecției, identității culturale și dialogului intercultural, iar accesul publicului este gratuit, pe bază de înscriere prealabilă.

Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară, de la ora 18:00, la Centrul Comunitar Evreiesc (JCC) București, situat pe strada Popa Soare nr. 18.

Programul include atât filme despre personalități importante ale culturii europene, cât și documentare care explorează istoria, tradițiile și identitatea contemporană.

Selecția din acest an pornește de la ideea că cinematografia poate continua să provoace întrebări și după încheierea proiecției. Organizatorii au construit programul în jurul unor povești și destine care invită spectatorii să își reevalueze perspectivele și să descopere moduri diferite de a înțelege experiența umană.

Mesajul ediției, „O ediție BJFF care te pune pe gânduri. Șapte filme care te cunosc mai bine decât crezi”, evidențiază rolul cinematografiei ca instrument de reflecție și dialog.

Prin temele abordate, festivalul urmărește să aducă în atenție legătura dintre experiențele individuale, memoria culturală și societatea contemporană.

Unul dintre momentele speciale ale festivalului este programat pe 9 noiembrie, în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac București. Publicul va putea urmări două producții care explorează viețile și creația unor personalități importante.

Primul film, „Die Geträumten” („Cei visați”), regizat de Ruth Beckermann, prezintă corespondența și relația dintre poeții Paul Celan și Ingeborg Bachmann. Producția urmărește dimensiunea personală și intelectuală a legăturii dintre cei doi scriitori, ale căror destine au marcat literatura europeană.

Cel de-al doilea titlu este documentarul „Outsider. Freud”, realizat de regizorul israelian Yair Qedar. Filmul va fi prezentat în premieră în România, iar proiecția va fi urmată de o discuție online cu regizorul.

Un alt eveniment important este programat pe 11 noiembrie, în parteneriat cu Ambasada Statului Israel în România. În program figurează documentarul „Hora”, realizat de regizorul israelian Avi Weissblei, care va participa personal la proiecție.

Filmul urmărește transformarea horei dintr-un dans popular într-un simbol al identității naționale israeliene. Documentarul explorează semnificația culturală a acestui dans și rolul său în construirea sentimentului de apartenență.

Prezența regizorului oferă publicului posibilitatea de a intra în dialog direct cu realizatorul și de a afla mai multe despre documentarea și concepția producției.

Selecția celei de-a XVI-a ediții este construită în jurul unor teme precum memoria, identitatea, relațiile dintre oameni și transformările sociale.

Filmele abordează experiențe individuale și colective, oferind perspective diferite asupra unor subiecte cu relevanță culturală și istorică.

Organizatorii urmăresc să aducă în atenția spectatorilor diversitatea experienței evreiești, de la istorie și tradiții până la identități și realități contemporane.

Bucharest Jewish Film Festival a devenit, de-a lungul celor 16 ediții, un spațiu de întâlnire între cinematografie, patrimoniu cultural și public. Evenimentul contribuie totodată la evidențierea legăturilor dintre cultura evreiască și societatea românească.

Festivalul se desfășoară în perioada 8-12 noiembrie 2026, la Centrul Comunitar Evreiesc din București, strada Popa Soare nr. 18.

Proiecțiile sunt programate în fiecare seară, începând cu ora 18:00. Participarea este gratuită, însă spectatorii trebuie să completeze în prealabil formularul de înscriere.

Evenimentul este organizat de Asociația Semper Culturalia, în parteneriat cu Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, cu sprijinul Ambasadei Statului Israel în România și al Forumului Cultural Austriac București.

Bucharest Jewish Film Festival propune astfel cinci zile de întâlniri cu cinematografia internațională, într-un program care pune accent pe cunoaștere, diversitate culturală și dialog