Apa din apropierea Marii Insule de Gunoi din Pacific a devenit mai luminoasă în nuanțe de albastru și verde, iar cercetătorii suspectează că acumularea microplasticelor contribuie la această transformare. Descoperirea se bazează pe analiza imaginilor satelitare colectate între 2002 și 2022 și pe simulări care au urmărit modul în care particulele de plastic influențează reflectarea luminii în apă.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Bergen, Norvegia, a fost publicat pe 5 noiembrie 2026 în revista științifică Communications Earth & Environment. Rezultatele indică o posibilă metodă de identificare a poluării cu microplastice din spațiu, într-o regiune a Oceanului Pacific în care curenții marini favorizează acumularea deșeurilor.

Echipa de cercetare a analizat trei seturi independente de date satelitare care acoperă aproximativ două decenii. Acestea au evidențiat o creștere a luminozității în benzile spectrale corespunzătoare culorilor albastru și verde, în anumite porțiuni ale Oceanului Pacific de Nord.

Schimbarea este mai evidentă în apropierea Marii Insule de Gunoi din Pacific, cunoscută internațional sub denumirea de Great Pacific Garbage Patch. Combinația dintre creșterea reflectanței albastre și verzi produce o semnătură cromatică apropiată de nuanța cyan, un albastru-verzui.

Perioada analizată începe în august 2002 și se încheie în septembrie 2022. Cercetătorii au identificat tendințe similare în toate cele trei baze de date, deși intensitatea și distribuția schimbărilor diferă între produse.

Microplasticele sunt particule de plastic cu dimensiuni foarte mici, care ajung în oceane prin fragmentarea obiectelor mai mari și prin diverse surse de poluare.

În acest studiu, cercetătorii au urmărit în special particulele cu diametrul sub 300 de micrometri. Acestea sunt dificil de identificat și de măsurat direct în mediul marin, dar proprietățile lor optice pot influența modul în care lumina interacționează cu apa.

Pentru a testa această posibilitate, echipa a utilizat măsurători ale proprietăților optice ale microplasticelor și simulări bazate pe transferul radiativ al luminii prin apa oceanică.

Modelele au indicat că particulele suspendate pot determina o creștere a luminozității în anumite lungimi de undă, în special în zona albastră și verde a spectrului vizibil.

Prin compararea acestor rezultate cu observațiile satelitare, autorii au constatat că schimbările detectate în apropierea insulei de gunoi sunt compatibile cu o posibilă acumulare de microplastice.

Identificarea microplasticelor reprezintă una dintre provocările majore ale cercetării poluării marine. Spre deosebire de obiectele mari din plastic, particulele microscopice se dispersează în coloana de apă și sunt mult mai greu de localizat și cuantificat.

Dacă metoda propusă va fi confirmată, observațiile satelitare ar putea completa măsurătorile realizate direct în ocean. Astfel, cercetătorii ar putea identifica mai ușor regiunile în care se acumulează particule de plastic și ar putea urmări evoluția poluării pe suprafețe extinse.

The sea around the Great Pacific Garbage Patch is changing colour, and microplastics may be to blame. https://t.co/4vUShVN0mS — New Scientist (@newscientist) November 5, 2026

Importanța problemei este legată și de impactul microplasticelor asupra ecosistemelor marine. Particulele mici pot ajunge în lanțurile trofice, fiind ingerate de organisme marine aflate la baza acestora.

Autorii studiului subliniază că schimbarea semnalului optic observat din satelit nu demonstrează, prin ea însăși, că microplasticele sunt singura cauză a modificării culorii apei.

Compoziția particulelor aflate în suspensie, fitoplanctonul, materia organică dizolvată și alți factori naturali pot influența, de asemenea, reflectarea luminii. În plus, diferențele dintre instrumentele satelitare și metodele de procesare a datelor pot afecta rezultatele.

Experții consultați de Science Media Centre Spain au evidențiat atât potențialul metodei, cât și limitele sale. Cercetătoarea Anna Sánchez-Vidal, de la Universitatea din Barcelona, consideră că tehnica ar putea deschide noi posibilități pentru monitorizarea microplasticelor din spațiu, dar precizează că rezultatele trebuie validate prin măsurători directe.

O perspectivă mai rezervată a fost exprimată de Andrés Cózar Cabañas, profesor la Universitatea din Cádiz, care a atras atenția asupra dificultății de a separa efectul microplasticelor de alți factori care modifică semnalul satelitar.

Pentru a verifica ipoteza, cercetătorii consideră necesare expediții oceanografice care să combine prelevarea probelor de apă cu observații satelitare realizate în aceeași perioadă.

Aceste măsurători ar putea arăta dacă zonele în care sateliții detectează schimbări de culoare prezintă într-adevăr concentrații mai mari de microplastice.