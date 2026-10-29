Caserolele din plastic pot păstra mirosul alimentelor chiar și după spălare, mai ales după depozitarea unor preparate cu ceapă, usturoi, condimente sau sos de roșii. Mirosul poate persista din cauza reziduurilor de grăsime și a resturilor rămase pe suprafețe, în colțuri sau în zonele de îmbinare ale capacului.

Există câteva metode simple care pot ajuta la îndepărtarea mirosurilor persistente, fără a recurge la produse de curățare agresive. Bicarbonatul de sodiu și oțetul sunt două dintre variantele recomandate de American Cleaning Institute, organizație americană specializată în informații despre produsele și practicile de curățare.

Înainte de aplicarea unei metode pentru eliminarea mirosului, recipientul trebuie golit și spălat. Resturile alimentare și grăsimea pot rămâne pe pereții caserolei, pe fundul acesteia sau în canelurile capacului.

Primul pas este îndepărtarea resturilor de mâncare și ștergerea excesului de grăsime cu un șervețel de hârtie. Caserola se spală apoi cu detergent de vase și apă caldă, folosind un burete moale. Capacul trebuie curățat separat, inclusiv în zonele în care se fixează pe recipient.

Dacă vasul este compatibil cu mașina de spălat vase, acesta poate fi curățat conform instrucțiunilor producătorului. American Cleaning Institute recomandă așezarea recipientelor din plastic pe raftul superior al mașinii.

După spălare, caserola trebuie clătită bine și lăsată să se usuce complet. Dacă mirosul persistă, poate fi aplicată una dintre metodele de mai jos.

Bicarbonatul de sodiu este una dintre soluțiile recomandate pentru caserolele care păstrează mirosul alimentelor după spălare.

American Cleaning Institute indică o proporție simplă: o linguriță de bicarbonat de sodiu la o cană de apă. Amestecul poate fi folosit pentru frecarea delicată a interiorului recipientului.

Procedura presupune câțiva pași:

-Se amestecă o linguriță de bicarbonat de sodiu cu o cană de apă;

-Se curăță interiorul caserolei cu amestecul, insistând asupra colțurilor și a zonelor în care pot rămâne reziduuri;

-Recipientul se clătește și se spală din nou cu detergent de vase și apă caldă;

-Caserola și capacul se lasă să se usuce complet înainte de o nouă utilizare;

Această metodă poate fi încercată în special după depozitarea alimentelor cu miros puternic. Dacă mirosul nu dispare, poate fi utilizată o alternativă.

Oțetul este o altă variantă menționată de American Cleaning Institute pentru recipientele din plastic care păstrează mirosuri neplăcute. Organizația recomandă folosirea oțetului nediluat, urmată de spălarea caserolei.

După curățarea obișnuită, oțetul se aplică pe suprafețele interioare ale recipientului. Ulterior, caserola trebuie spălată cu detergent de vase și apă caldă, clătită și uscată complet.

Este important ca oțetul să nu fie amestecat cu înălbitor sau cu alte produse de curățare. Combinațiile dintre astfel de substanțe pot elibera gaze periculoase.

Uneori, mirosul pare să provină din caserolă, deși persistă în special în capac. Resturile de sos, grăsimea și umezeala pot rămâne în caneluri sau în garniturile de etanșare, dacă acestea există.

Capacul trebuie spălat separat, acordând atenție tuturor zonelor în care se poate acumula murdărie. Dacă garnitura este detașabilă și producătorul permite acest lucru, aceasta poate fi scoasă și curățată separat.

După spălare, toate componentele trebuie lăsate să se usuce complet înainte de asamblare. Închiderea unei caserole cât timp interiorul sau capacul sunt încă umede poate favoriza persistența mirosurilor neplăcute.

National Sanitation Foundation (NSF), organizație specializată în standarde de sănătate publică și siguranță, recomandă respectarea instrucțiunilor de curățare ale recipientelor și uscarea completă a acestora înainte de depozitare.

Dacă mirosul persistă după spălare și după încercarea metodelor de curățare, trebuie verificată și starea recipientului.

Zgârieturile adânci, fisurile, deformările și suprafețele deteriorate pot îngreuna curățarea corespunzătoare. În aceste situații, înlocuirea caserolei poate fi o soluție mai potrivită decât repetarea tratamentelor sau folosirea unor substanțe tot mai puternice.

Michigan State University Extension, serviciu universitar de informare și educație pentru public, recomandă înlocuirea recipientelor din plastic uzate, crăpate, deformate sau ale căror mirosuri nu pot fi eliminate prin spălare.

De asemenea, recipientele destinate unei singure utilizări, precum unele ambalaje pentru iaurt sau margarină, nu trebuie reutilizate automat pentru încălzirea alimentelor. Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, aceste ambalaje nu sunt neapărat concepute pentru temperaturile din cuptorul cu microunde. Pentru încălzire trebuie utilizate numai recipiente marcate ca fiind compatibile cu acest tip de utilizare.

Câteva obiceiuri simple pot reduce persistența mirosurilor:

-Resturile alimentare trebuie îndepărtate cât mai curând după golirea recipientului;

-Caserola și capacul trebuie spălate cu detergent de vase, inclusiv în colțuri și în zonele de îmbinare;

-Recipientele trebuie uscate complet înainte de a fi închise și depozitate;

-Instrucțiunile producătorului privind mașina de spălat vase și utilizarea în cuptorul cu microunde trebuie respectate;

-Caserolele cu fisuri, zgârieturi adânci sau deformări trebuie verificate și, dacă este necesar, înlocuite;

Dacă mirosul persistă după spălare, bicarbonatul de sodiu și oțetul sunt două variante care pot fi încercate înainte de înlocuirea recipientului. Dacă plasticul este deteriorat sau mirosul nu poate fi eliminat, soluția potrivită este renunțarea la caserolă.