Direcția Națională Anticorupție (DNA) a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva șefului Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și a generalului-locotenent Iulian Berdilă, în dosarul suplimentării locurilor bugetate la o facultate din București, pentru a facilita accesul unor persoane la posturi de ofițeri în Ministerul Apărării Naționale. Procurorii spun că demersurile ar fi fost făcute în beneficiul unor copii de generali, potrivi Independent News.

Procurorii militari au decis continuarea procedurilor penale față de generalul Gheorghiță Vlad și generalul-locotenent Iulian Berdilă, locțiitor pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării.

Ancheta vizează o solicitare transmisă în iulie 2025 Ministerului Educației, prin care s-ar fi urmărit suplimentarea numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București.

Potrivit informațiilor prezentate de DNA, generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat demersul inițiat de Iulian Berdilă, deși solicitarea nu ar fi intrat în atribuțiile acestuia.

Punerea în mișcare a acțiunii penale este reglementată de articolul 309 din Codul de procedură penală. Măsura este dispusă de procuror atunci când există probe care oferă motive întemeiate pentru a considera că o persoană a săvârșit o infracțiune și nu există impedimente legale pentru continuarea procedurilor.

După luarea acestei măsuri, persoana vizată dobândește calitatea de inculpat și este informată de organul de urmărire penală, fiind chemată pentru audiere.

Această etapă nu echivalează cu o condamnare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Potrivit anchetatorilor, în iulie 2025, generalul-locotenent Iulian Berdilă ar fi solicitat Ministerului Educației suplimentarea locurilor finanțate de la buget la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București.

Procurorii susțin că solicitarea ar fi urmărit să o ajute pe fiica generalului Mihai Șomordolea, fost secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), să treacă de la un loc cu taxă la unul bugetat. Ulterior, aceasta ar fi urmat să poată fi încadrată ca ofițer în Ministerul Apărării Naționale.

Anchetatorii susțin că atribuțiile privind o asemenea solicitare reveneau exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din MApN, nu generalului-locotenent Berdilă.

În urma demersului, ar fi fost suplimentate cu 20 numărul locurilor finanțate de la buget. Totodată, 20 de studenți ar fi trecut de la forma de finanțare cu taxă la cea bugetată.

Dintre aceștia, trei persoane, inclusiv fiica generalului Mihai Șomordolea, ar fi urmat să fie încadrate ca ofițeri în Ministerul Apărării Naționale după absolvirea studiilor.

Generalul Gheorghiță Vlad fusese pus sub urmărire penală la 2 iunie 2026, inițial în calitate de suspect, pentru complicitate la uzurparea funcției.

Potrivit unor surse din Ministerul Apărării Naționale, săptămâna trecută, după ce procurorii militari i-ar fi comunicat generalului Gheorghiță Vlad schimbarea calității procesuale, acesta ar fi convocat o ședință la nivelul Statului Major al Apărării.

La întâlnire ar fi participat locțiitorii săi, inclusiv generalul-locotenent Iulian Berdilă. Conform acelorași surse, șeful Armatei le-ar fi cerut participanților să reziste presiunilor exercitate asupra conducerii instituției.

Generalul Gheorghiță Vlad nu și-ar fi prezentat demisia din funcția de șef al Statului Major al Apărării după ce a aflat că este vizat de ancheta procurorilor militari.

Numele generalului-locotenent Iulian Berdilă a apărut și într-un alt episod, relatat în luna octombrie, când acesta ar fi fost implicat într-un conflict cu partenera sa, Oana Harabagiu.

Polițiștii Capitalei au intervenit în urma incidentului. Deși inițial femeia ar fi declarat că a fost agresată fizic, ulterior aceasta a revenit asupra afirmațiilor și a susținut că nu a fost lovită.

Generalul Iulian Berdilă a negat acuzațiile și a contestat informațiile apărute în presă despre incidentul ajuns în atenția Poliției Capitalei.