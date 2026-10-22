eMAG anunță bilanțul la șase luni pentru iZi, primul agent AI de cumpărături dezvoltat 100% tehnologie locală. În doar jumătate de an de la lansare, vânzările asistate de iZi au depășit 100 de milioane de lei, iar 900.000 de oameni au folosit asistentul în procesul de cumpărare din platformă.

Unul din șase clienți care au intrat pe eMAG în aceste șase luni a interacționat cu iZi. Pentru aproape 400.000 dintre aceștia procesul de shopping începe direct, iar vânzările asistate de iZi au ajuns astfel la 100 de milioane de lei.

„iZi face parte din planurile de investiții pe care le-am anunțat în mai și se vede în cifre, arătându-și utilitatea încă din primele șase luni, pentru peste 900.000 de oameni care l-au folosit.

Spre deosebire de un asistent AI general, iZi lucrează cu stocul, prețul și termenele reale de livrare și te duce până la produsul pus în coș. Mai mult, gradul de retenție al produsului este unul foarte bun”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

Trei din patru întrebări adresate lui iZi vizează produse specifice, de exemplu compatibilitatea acestora sau dificultatea montajului, în timp ce una din patru este o solicitare de recomandare, de tipul „ce să-mi iau pentru...”.

Utilizatorii interacționează cu asistentul într-un limbaj natural, ca într-o conversație obișnuită, folosind în medie șase-șapte cuvinte pe întrebare. Atunci când primește o solicitare de recomandare, iZi selectează și prezintă între cinci și șapte produse care să răspundă nevoilor exprimate.

Vârful e seara, între 20:00 și 23:00, iar 6% din conversații se întâmplă între miezul nopții și 06:00 dimineața. Electronicele și IT-ul au adus cel mai mare numar de conversații, urmate de decorațiuni și produsele pentru casă, auto și sport, consumabilele și fashion. Printre căutări se numără și mașini și uscătoare de rufe, telefoane, camere de supraveghere, anvelope all season, termostate, purificatoare de aer sau friteuze cu aer.

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde.

Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG Wallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Fashion Days, Freshful, Glovo și Flip).

Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.