Spotify anticipează un profit operațional peste estimările analiștilor în trimestrul al patrulea din 2026, mizând pe funcțiile bazate pe inteligență artificială pentru a atrage utilizatori și a crește numărul abonaților plătitori. Compania suedeză de streaming audio estimează că va obține un profit operațional de 820 de milioane de euro în ultimele trei luni ale anului, potrivit informațiilor publicate joi, 22 octombrie, de Reuters.

Prognoza depășește estimarea medie a analiștilor, de 813,4 milioane de euro. Spotify se pregătește astfel pentru unul dintre cele mai importante intervale comerciale ale anului, perioada sărbătorilor de iarnă, în timp ce investitorii urmăresc atent dacă investițiile în AI se vor reflecta în creșterea veniturilor și a profitabilității.

Strategia companiei include instrumente care personalizează experiența de ascultare și îi ajută pe utilizatori să descopere muzică nouă. Printre acestea se numără AI DJ, care selectează piese în funcție de preferințele utilizatorului și oferă comentarii vocale, precum și playlisturile generate pe baza unor instrucțiuni scrise.

Aceste funcții urmăresc să crească implicarea utilizatorilor și să consolideze poziția Spotify pe o piață în care concurența nu se limitează la serviciile tradiționale de streaming. Compania trebuie să țină cont și de apariția unor instrumente de generare muzicală cu inteligență artificială, precum Suno și Udio.

Alex Norström, co-director executiv al Spotify, a declarat că firma continuă să investească atunci când identifică oportunități de creștere și că ritmul de majorare a costurilor se temperează. El a subliniat, de asemenea, că afacerea are în continuare potențial de dezvoltare.

În cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2026, Spotify a raportat venituri de 4,97 miliarde de euro, puțin sub estimarea analiștilor, de 4,98 miliarde de euro, potrivit datelor compilate de LSEG.

Profitul operațional a ajuns la 672 de milioane de euro, în linie cu estimarea medie de 671,8 milioane de euro, realizată de Visible Alpha. În schimb, câștigul pe acțiune a fost de 2,48 euro, comparativ cu estimarea de 2,80 euro.

Rezultatele indică o evoluție mixtă: profitul operațional a corespuns așteptărilor, dar veniturile și câștigul pe acțiune nu au atins nivelurile anticipate de analiști.

Pentru trimestrul al patrulea, Spotify estimează că va ajunge la 818 milioane de utilizatori activi lunar. Prognoza este ușor sub estimarea Visible Alpha, de 819 milioane.

În trimestrul al treilea, numărul utilizatorilor activi lunar a crescut cu 1% față de trimestrul precedent, până la 788 de milioane.

În privința abonamentelor Premium, compania anticipează o creștere netă de aproximativ 10 milioane de abonați în ultimul trimestru al anului, până la un total de 316 milioane. Această estimare depășește prognoza analiștilor, de 314,7 milioane.

Creșterea numărului de abonați plătitori este importantă pentru modelul de afaceri al platformei, deoarece susține veniturile recurente și oferă companiei o bază mai largă de utilizatori pentru serviciile sale.

În paralel cu dezvoltarea funcțiilor de personalizare, Spotify își extinde activitatea în zona creației muzicale asistate de inteligență artificială.

La începutul săptămânii, compania a anunțat un acord de licențiere cu distribuitorul muzical Believe pentru un viitor instrument plătit destinat realizării de coveruri și remixuri generate de fani cu ajutorul AI.

Spotify a încheiat, de asemenea, acorduri de licențiere cu Universal Music Group, Merlin și Kobalt pentru acest instrument. Aceste parteneriate sunt relevante pentru utilizarea legală a repertoriilor muzicale și pentru dezvoltarea unor servicii care permit publicului să creeze versiuni derivate ale pieselor.