Social Cea mai ieftină carcasă pentru computer din lume costă doar taxa de livrare







Cea mai ieftină carcasă pentru computer din lume a fost lansată recent de Teenage Engineering, o companie suedeză de electronice de larg consum; singurul cost este taxa de livrare. Computer-2 este de departe cea mai ieftină carcasă de pe piață, însă nu este nici cea mai inovatoare, nici cea mai robustă sau elegantă. Atâta timp cât plătiți transportul, practic o primiți gratuit.

Carcasa, fabricată din plastic polipropilenic translucid și având un design cu balamale și fixare prin clips, pentru asamblare fără unelte, poate susține o placă de bază mini-ITX, o sursă de alimentare SFX, un cooler CPU cu profil redus, un ventilator de 80 mm și plăci grafice cu două sloturi de până la 180 mm lungime.

Componentele se fixează la locul lor doar printr-o ușoară presiune, fără a fi nevoie de șuruburi sau alte accesorii. Deși plasticul are o durată de viață limitată, el reduce semnificativ riscul de scurtcircuite, ceea ce, combinat cu prețul incredibil al Computer-2, a atras atenția multor utilizatori.

La scurt timp după lansare, site-ul Teenage Engineering a epuizat stocul pentru cea mai ieftină carcasă de PC din lume, însă compania a anunțat că va relua producția în cursul acestui an.

Aspectul modest al carcasei din plastic și capacitatea de răcire limitată a ventilatorului unic de 80 mm, în condiții de încărcare intensă, par să fi contat mai puțin pentru consumatori decât mobilitatea dispozitivului, greutatea redusă și, mai ales, prețul accesibil. Până la urmă, e greu să refuzi ceva oferit aproape gratuit.

Pentru a facilita asamblarea, Computer-2 este livrat cu instrucțiuni detaliate, cleme din silicon și picioare de sprijin pentru bază. Interesant este că Teenage Engineering oferă și Computer-1, o carcasă de computer din tablă mult mai durabilă, disponibilă pe site-ul companiei la 99 € (116 $), cu același concept de asamblare DIY ca și Computer-2, potrivit odditycentral.com.