Acțiunile Alibaba au scăzut cu 8% luni, în primele tranzacții de la Bursa din Hong Kong, după ce gigantul chinez din comerț electronic și cloud computing a finalizat un plasament de acțiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari Hong Kong, echivalentul a aproximativ 10,21 miliarde de dolari americani, potrivit agenției Reuters.

Compania a vândut 710 milioane de acțiuni noi la prețul de 112,70 dolari Hong Kong fiecare, fondurile urmând să fie folosite pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială și extinderea infrastructurii necesare pentru acestea. Operațiunea este una dintre cele mai mari realizate vreodată de o companie listată la Hong Kong.

Alibaba a stabilit prețul plasamentului la un nivel cu 8,4% sub ultima cotație de închidere a acțiunilor sale listate la Hong Kong.

Reacția investitorilor a fost imediată. Titlurile companiei au coborât cu aproximativ 8% în debutul ședinței de tranzacționare de luni, după finalizarea operațiunii prin care Alibaba a atras peste 10 miliarde de dolari.

Plasamentul reprezintă cea mai mare ofertă primară ulterioară de acțiuni realizată vreodată de o companie listată la Bursa din Hong Kong.

La nivel global, tranzacția este a treia ca mărime din acest an, după operațiuni similare realizate de Alphabet și Intel.

Fondurile obținute vor fi direcționate în principal către dezvoltarea activităților legate de inteligența artificială. Alibaba intenționează să extindă inclusiv infrastructura necesară pentru serviciile și produsele sale bazate pe AI.

Decizia vine la doar o săptămână după publicarea rezultatelor financiare trimestriale ale companiei. Atunci, Alibaba a anunțat că a cheltuit deja aproape jumătate din planul său de investiții de capital stabilit pentru o perioadă de trei ani.

Cererea pentru serviciile de inteligență artificială a determinat compania să își revizuiască estimările privind recuperarea investițiilor. Alibaba a redus perioada estimată de recuperare a investițiilor în AI la doi ani și jumătate, față de estimarea anterioară de trei ani.

Operațiunea reflectă competiția tot mai intensă dintre marile companii de tehnologie pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială. Centrele de date, capacitatea de procesare și serviciile cloud necesită investiții de miliarde de dolari, iar cererea pentru astfel de resurse continuă să crească.

Pentru Alibaba, atragerea celor peste 10 miliarde de dolari oferă companiei resurse suplimentare pentru extinderea infrastructurii AI și pentru dezvoltarea serviciilor sale în domeniul cloud computing.

Scăderea acțiunilor de la Hong Kong arată însă că investitorii au reacționat și la discountul acordat pentru noul pachet de acțiuni, precum și la diluarea participațiilor existente în urma emisiunii celor 710 milioane de titluri noi.