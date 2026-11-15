Stephen Miller pregătește o transformare majoră în modul în care grupurile de interese și firmele de consultanță interacționează cu administrația prezidențială de la Washington. Potrivit unui document intern emis de biroul noului șef de cabinet și obținut de publicația POLITICO, angajații Casei Albe vor avea nevoie de o aprobare prealabilă din partea Biroului Juridic înainte de a se putea întâlni cu orice lobbyist.

"Niciun preşedinte din istorie nu a luptat mai neîncetat, mai altruist sau mai curajos pentru poporul american decât preşedintele Trump. Urmând exemplul său, se aşteaptă ca personalul Casei Albe să-şi dedice timpul fără ezitare oamenilor muncitori ai naţiunii", se menţionează în nota de serviciu emisă de biroul lui Miller.

Această autorizare prealabilă vizează în mod direct întrevederile desfășurate în incinta Casei Albe cu lobbyiștii înregistrați oficial, atunci când subiectele de discuție au legătură cu politicile guvernamentale. În paralel, documentul subliniază că Biroul de Relații Publice rămâne principalul canal de comunicare pentru gestionarea dialogului cu partenerii externi.

Noua directivă nu reprezintă o surpriză majoră pentru influenta industrie de lobby de pe K Street, o zonă în care Stephen Miller nu și-a construit relații apropiate, notează jurnaliștii americani. Cunoscut pentru faptul că respinge favorurile bazate pe conexiuni personale și pentru rezistența sa la presiuni externe, Miller este ghidat strict de convingeri ideologice și de o loialitate absolută față de Donald Trump.

Această abordare complică serios misiunea lobbyiștilor care încearcă să influențeze deciziile administrației în ultimii doi ani de mandat, după cum au recunoscut mai mulți consultanți republicani.

"Chestia cu Stephen este că nu este genul de persoană pe care un lobbyist să trebuiască să o convingă sau să încerce să o câştige de partea sa", a spus Hunter Morgen, un lobbyist la Ballard Partners care a lucrat cu Miller la Casa Albă în timpul primei administraţii Trump. "El nu acţionează pe baza relaţiilor. Acţionează pe baza rezultatelor politice care vor promova agenda preşedintelui."

Cu o carieră politică începută în 2009 pe Capitol Hill, în echipa fostului senator Jeff Sessions, și aflat alături de Trump încă din campania din 2016, Miller este un promotor vocal al expulzărilor în masă, al mișcării anti-woke și al doctrinei America First. Spre deosebire de predecesoarea sa, Susie Wiles, care a cultivat constant relațiile cu cercurile influente din capitala americană, Miller pare decis să impună o distanță clară.

"Chiar şi în calitate de şef adjunct de cabinet, a acordat suficientă importanţă pentru a participa la cinele de la Rose Garden, la petrecerile de Crăciun şi la evenimentele la care era invitată comunitatea donatorilor, aşa cum se întâmplă în toate administraţiile", a declarat un lobbyist republican care participă la evenimentele sociale de la Casa Albă, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta subiecte sensibile. "Aşadar, nu este ca şi cum ar fi un străin în acel mediu… doar că lucrurile se vor desfăşura altfel."

"Preşedintele Trump este loial poporului american, nu lobbyiştilor. Echipa sa se dedică promovării agendei preşedintelui, nu a agendei lobbyiştilor din Washington", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers. "Toate departamentele Casei Albe continuă să lucreze în strânsă colaborare pentru a pune în aplicare agenda «America First» a preşedintelui Trump."

În ciuda barierelor ridicate de noul șef de cabinet, comunitatea de afaceri continuă să beneficieze de deschiderea lui Donald Trump, un lider recunoscut pentru importanța pe care o acordă relațiilor directe. Companiile își mențin vizibilitatea prin sponsorizarea unor evenimente de profil, precum galele UFC sau tradiționalul Easter Egg Roll, iar în ultimii doi ani numeroși directori executivi au avut discuții față în față sau convorbiri telefonice directe cu președintele.

Acesta este și traseul pe care mulți lobbyiști intenționează să îl folosească de acum înainte. Un director al unei asociații profesionale a subliniat că numirea lui Miller face ca legătura directă cu președintele să devină vitală, explicând că noul șef de cabinet are un istoric foarte clar al pozițiilor sale, spre deosebire de Susie Wiles, care prefera să asculte toate părțile implicate.

Alți reprezentanți ai grupurilor de interese iau în calcul să evite complet biroul lui Miller, orientându-se către membrii Consiliului pentru Politică Internă și ai Consiliului Economic Național, în timp ce o bună parte dintre ei încă caută soluții pentru a se adapta noii realități.

"Este imposibil să-l influenţezi, nimeni nu poate face asta, nici măcar persoanele pe care le-ai considera cele mai apropiate", a spus unul dintre aceşti lobbyişti. "Cred că este mai rezonabil decât este prezentat, dar nu se lasă influenţat de lobby."

Diferența de viziune dintre cei doi foști și actuali șefi de cabinet își are originea în parcursul lor profesional. Susie Wiles a activat anterior în companii de lobby precum Ballard Partners și Mercury Public Affairs, în timp ce Stephen Miller nu a avut legături cu firmele de profil. Conform declarațiilor sale financiare, singurele venituri obținute din mediul privat între cele două mandate ale lui Trump au provenit de la organizația non-profit America First Legal și de la propria firmă de consultanță politică.

Un purtător de cuvânt al lui Wiles a precizat, înainte ca memorandumul să devină public, că Donald Trump pune mare preț pe relațiile interpersonale, iar fosta șefă de cabinet a știut să gestioneze acest aspect.

"Nu este vorba doar de relaţiile cu K Street, ci şi de relaţiile cu donatorii, membrii Congresului, comitetele politice şi jurnaliştii", a spus acesta. "Acest lucru este impulsionat de preşedinte."

Totuși, legăturile apropiate cu industria de lobby au generat și controverse recente. Brian Ballard, fondatorul Ballard Partners și un apropiat al lui Trump, a fost nevoit să respingă acuzațiile privind un presupus acces privilegiat la Wiles, în contextul în care firma sa estimează venituri de peste 100 de milioane de dolari în acest an, de peste patru ori mai mult decât în 2020.

Acuzațiile au fost lansate de Calley Means, fost consilier principal al secretarului Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., care a vizat atât Ballard Partners, cât și firma Continental Strategy, unde fiica lui Wiles este partener.

"Interacţiunile firmei noastre cu Susie Wiles în calitate de şefă de cabinet au fost limitate şi au reprezentat o excepţie, nu o regulă", a declarat Ballard într-o rară declaraţie publică pe X. Continental Strategy a catalogat afirmațiile lui Means drept inexacte și nefondate, iar reacția taberei lui Wiles nu a întârziat să apară.

"Acuzaţiile lui Calley Means sunt scandaloase, defăimătoare şi se poate dovedi că sunt false", a declarat purtătorul de cuvânt al lui Wiles. "Susie şi-a dedicat cariera luptei pentru preşedintele Trump şi pentru poporul american."

Spre deosebire de predecesoarea sa, rețeaua de relații a lui Miller este formată exclusiv din aliați ideologici ai lui Trump, ignorând lobbyiștii corporativi tradiționali din Washington.

"Stephen este un tip retras şi are câteva relaţii, dar acestea sunt cu aliaţii fervenţi ai lui Trump şi cu persoane care au o orientare ideologică", a spus un alt lobbyist. "Nu a fost niciodată accesibil pentru cercurile din centrul oraşului, nici în primul mandat, nici acum."

Printre cei care se bucură de susținerea sa se numără adepții politicilor dure privind imigrația, cei care au sprijinit deportările în masă și operațiunile ICE, precum și susținătorii mișcării Make America Healthy Again, care speră acum să își impună mai ușor agenda.

"Este o schimbare faţă de ceea ce am văzut până acum la un şef de cabinet al lui Trump, dar asta nu este un lucru negativ", a declarat Mark Bednar, director la Monument Advocacy, care a coordonat comunicarea pentru fostul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, Kevin McCarthy. "Este o personalitate de sine stătătoare. Va lupta pentru priorităţile politice ale preşedintelui. Şi cred că aduce multe puncte forte în această funcţie pentru care este calificat în mod unic."

"Puteţi… fi siguri că Stephen va fi profund implicat în activitatea de zi cu zi a Casei Albe şi va avea un cuvânt greu de spus în ceea ce priveşte fluxul de activităţi", a adăugat Bednar.

În mandatul său, Susie Wiles s-a remarcat prin impunerea disciplinei, combaterea scurgerilor de informații, controlul strict al deplasărilor externe ale membrilor Cabinetului și implicarea directă în negocieri sensibile, precum întâlnirea din aprilie cu Dario Amodei, directorul executiv al Anthropic, sau vizita din iulie la Capitol Hill pentru a debloca agenda legislativă în Senat.

Pe de altă parte, noul șef de cabinet a luat măsuri pentru a evita eventualele conflicte de interese generate de activitatea profesională a soției sale, Katie Miller. Aceasta a făcut lobby pentru numirea lui Stephen Miller și a colaborat anterior cu Elon Musk la proiectul DOGE și la SpaceX, înainte de a-și lansa propriul podcast, unde a intervievat oficiali de rang înalt. Potrivit publicației The Atlantic, Stephen Miller s-a recuzat din dosarele care vizau companiile lui Musk sau grupul Paramount, în contextul unui posibil contract pentru podcast, iar duminică Katie Miller a anunțat că oprește înregistrarea de noi episoade.

În fața acestei noi configurații de putere, marile corporații își recalibrează așteptările. Un lobbyist intern al unei companii din topul Fortune 500, care a solicitat anonimatul, a explicat că obiectivul pentru următorii doi ani nu mai este obținerea unor victorii majore, ci evitarea riscurilor majore, concluzionând că, în raport cu viziunea ideologică a lui Stephen Miller, ori ești de partea lui, ori nu ești.