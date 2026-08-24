HAI România!

Cuplul Maricel Pacuraru-Cristian Rizea, șantaj mediatic la Chișinău

Mai multe documente judiciare și investigații jurnalistice scot la iveală modul în care o televiziune a fost transformată într-un instrument de șantaj media. Odată cu preluarea conducerii Realitatea Plus, Maricel Păcuraru și Cristian Ristea au conceput operațiunea prin care primeau bani și atenție din partea unor oameni de afaceri din Republica Moldova.

Și politicieni. Încă din anul 2020. #viral #pentrutine #romania #danandronic #realitateatv

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