Mănăstirea Oașa: 30 de ani de credință, rugăciune și sprijin pentru tineri

Mănăstirea Oașa: 30 de ani de credință, rugăciune și sprijin pentru tineriMănăstirea Oașa. Sursa foto: manastireaoasa.ro
Mănăstirea Oașa, întemeiată în urmă cu trei decenii la poalele Munților Șureanu, a devenit un reper spiritual pentru tineri. Comunitatea monahală s-a format și a crescut prin tabere studențești, muncă și rugăciune, atrăgând generații de oameni care au descoperit în acest loc o viață trăită în credință și comuniune. „Generații de tineri care au trecut pe la Oașa au primit un înțeles mai adevărat al vieții și al Sensului lor”, potrivit manastireaoasa.ro.

Istoria Mănăstirii Oașa

Mănăstirea Oașa a fost înființată în urmă cu 30 de ani, cu o obște formată din tineri care încă se adresează, în special, generațiilor mai tinere. Încă din primul an, aici au fost organizate tabere studențești, unde rugăciunea și munca s-au îmbinat sub îndrumarea duhovnicească a părintelui Teofil Părăian.

De-a lungul timpului, obștea s-a dezvoltat, atrăgând tot mai mulți tineri. Astăzi, mănăstirea este privită ca un reper de credință la poalele Munților Șureanu, loc unde numeroase generații au găsit sprijin și îndrumare spirituală.

„La Oașa înveți că unele locuri se descriu mai degrabă în coordonate ale sufletului decât în coordonate geografice. Mănăstirea aceasta este un gând al lui Dumnezeu, care unește într-o comuniune de nezdruncinat pe sfinții ocrotitori cu aceia care au întemeiat-o, cu viețuitorii ei și cu toți cei care se regăsesc acolo”, se arată pe site-ul Mănăstirii.

Mănăstirea Oașa, un refugiu pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă

Mănăstirea Oașa este prezentată ca un refugiu pentru cei care trec printr-o perioadă dificilă. Cei de aici trăiesc după principii clare, bazate pe credință, curăție și prietenii durabile. Viața comunității se sprijină și pe cultură, artă și deschidere către ceilalți.

„Viața lor se întemeiază pe curăția sufletului, a trupului, a intențiilor, pe fidelitatea prieteniilor ce trec puntea dintre viața aceasta și cealaltă, păstrându-se la fel de vii, pe tot ce poate vindeca și îndrepta boala și strâmbătatea din lume! Fundament își mai fac oamenii Oașei și din cultură, din artă, din bucuria descoperirii și cunoașterii, din deschiderea către ceilalți, din lucrurile mici și mari ale fiecărei zile trăite împreună”, se mai arată pe site-ul menșionat anterior.

Tineri la Mănăstirea Oașa

Tineri la Mănăstirea Oașa. Sursa foto: Captură video Facebook

Impactul asupra tinerilor

De-a lungul anilor, generații de tineri care au ajuns la Oașa au descoperit sensuri noi ale vieții, potrivit site-ului. Pentru mulți, experiența trăită aici a însemnat o transformare interioară și găsirea unui drum care duce către echilibru și stabilitate spirituală.

„Le-a devenit clar că priveau miop în ei, în lume, în timp și istorie. Dar au simțit măreția modestiei și plinătatea lipsei asumate, au putut trăi odihna opririi din alergarea disperată după nimic”,  mai arată sursa menționată anterior.

Proiecte speciale